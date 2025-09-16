https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/tarim-ve-orman-bakanligi-paylasti-bitkisel-uretimde-2026-yili-icin-verilecek-destek-ne-kadar-olacak-1099420268.html
Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Bitkisel üretimde 2026 yılı için verilecek destek ne kadar olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı gelecek yıl için üreticiye verilecek dekar başına destek oranlarını paylaştı. Buna göre pamuk dekara 1395 lira sağlanacak destekle öne...
Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretime yönelik gelecek yıl verilecek desteklere ilişkin bir derleme yaparak sosyal medyadan yayınladı. Söz konusu destek dekar başına verilecek. Yapılan paylaşımdaysa 'üreticilerin emeğinin daha da değer kazanacağı vurgusu yapıldı.Pamukta 1860 lirayı bulan destekPaylaşıma göre en yüksek oranda destek alacak olan ürün pamuk olacak. Pamukta dekara 1395 lira destek sağlanacak. Aynı zamanda planlı üretime uygun ekim yapılması durumunda söz konusu 1395 liraya 465 lira daha eklenecek. Su kısıtı havzalarında üretim yapılıyorsa da 372 lira ilave destek söz konusu olacak.Paylaşımda, 2026 yılı için ayçiçeği ve soyada dekara 930 lira, buğday ve arpada bu yıl için dekar başına 634 lira, dane mısırda 488 lira olan desteğin, gelecek üretim yılı için 806 liraya çıkacağı belirtildi. "Buğday, arpa ve dane mısırda 2026 yılı için artırılan desteklemelerle üreticimizin emeği daha da değer kazanıyor" ifadelerine yer verilen paylaşımda, baklagil destekleri şöyle sıralandı:Bakanlığın derlemesinde "Baklagil desteklerimizle üreticimizin emeği değer kazanıyor, kırsal kalkınma güçleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu. -Patates ve soğan üretiminde bu yıl dekara 488 lira destek alınırken gelecek yılki tutarın 620 lira olacağı aktarıldı. Ayrıca 2026 için kanola üretiminde dekar başına 930 lira, aspir üretiminde ise dekara 620 lira destek verileceği ifade edildi.
türki̇ye
