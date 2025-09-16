https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sgk-64-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldi-1099398417.html

SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 64 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.KOAH ve diyabet ilaçları da listedeIşıkhan, yeni listeye alınan ilaçların arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilacın da bulunduğunu kaydetti.51 yerli ilaç geri ödeme kapsamındaBakan Işıkhan, geri ödeme listesine giren 64 ilacın 51’inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

