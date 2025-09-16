Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sgk-64-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldi-1099398417.html
SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu 64 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T11:44+0300
2025-09-16T11:45+0300
türki̇ye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ilaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0d96808678d1ba957df3d5d2c554f627.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 64 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.KOAH ve diyabet ilaçları da listedeIşıkhan, yeni listeye alınan ilaçların arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilacın da bulunduğunu kaydetti.51 yerli ilaç geri ödeme kapsamındaBakan Işıkhan, geri ödeme listesine giren 64 ilacın 51’inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/30lusu-90ye-kadar-inen-yumurta-fiyatlari-neden-artti-tukonfed-baskani-sebebi-okulun-acilmasiyla-1099394139.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_30c4517e58e5fdbc804d275e9bb088c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç

SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

11:44 16.09.2025 (güncellendi: 11:45 16.09.2025)
© DHAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© DHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu 64 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 64 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

KOAH ve diyabet ilaçları da listede

Işıkhan, yeni listeye alınan ilaçların arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilacın da bulunduğunu kaydetti.

51 yerli ilaç geri ödeme kapsamında

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine giren 64 ilacın 51’inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
EKONOMİ
30’lusu 90’ye kadar inen yumurta fiyatları neden arttı? TÜKONFED Başkanı: Sebebi okulun açılmasıyla talebin artmasıdır
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала