SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
11:44 16.09.2025 (güncellendi: 11:45 16.09.2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu 64 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 64 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
KOAH ve diyabet ilaçları da listede
Işıkhan, yeni listeye alınan ilaçların arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilacın da bulunduğunu kaydetti.
51 yerli ilaç geri ödeme kapsamında
Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine giren 64 ilacın 51’inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.