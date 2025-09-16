https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/selvi-chplilerin-mutlak-butlan-karari-cikarsa-diye-makarna-siparisi-verdikleri-soylenmisti-1099393741.html

Selvi: CHP’lilerin mutlak butlan kararı çıkarsa diye makarna siparişi verdikleri söylenmişti. Makarnaları ne yapacaklar?

Sputnik Türkiye

CHP'nin kurultay davası ertelendi. Abdulkadir Selvi "CHP'liler mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek için Genel Merkez'i... 16.09.2025

2025-09-16T09:31+0300

2025-09-16T09:31+0300

2025-09-16T10:15+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

chp

mutlak butlan

makarna

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. CHP'nin kurultay davası ertelendi. Duruşma, 24 Ekim saat 10.00'da görülecek. Davacı vekilinin 'tedbir' kararı da reddedildi.'Şimdi hakimi alkışlıyorlar'Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "CHP yönetimi şimdi hâkimi alkışlıyor. Mahkemeler demek ki CHP’nin lehine karar verebiliyormuş. 24 Ekim’de eğer aleyhlerinde bir karar çıkarsa o zaman ne söyleyecekleri belli. “AKP’nin hâkimi” diyecekler. “İktidar yargısı diyecekler” huylu huyundan vazgeçmez" dedi.'Makarna stoklarına ne oldu?'Selvi yazısının 'Makarna stoklarına ne oldu?' başlıklı kısmında ise partililere "CHP’liler mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi Kılıçdaroğlu’na teslim etmemek için Genel Merkez’i boşaltmama kararı almışlardı. Bir direniş örgütlemişlerdi. Bunun için makarna, limon ve maske siparişi verdikleri söylenmişti. Mahkemeden CHP’nin istediği yönde bir karar çıkınca, ‘acaba’ dedim, CHP’liler stokladıkları makarnaları ne yapacaklar?" diye sordu ve şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/chp-kurultay-davasi-ertelendi-borsada-yukselis-yuzde-3u-asti-1099372701.html

2025

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi, abdulkadir selvi chp, abdulkadir selvi makarna