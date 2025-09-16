https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/selvi-chplilerin-mutlak-butlan-karari-cikarsa-diye-makarna-siparisi-verdikleri-soylenmisti-1099393741.html
Selvi: CHP’lilerin mutlak butlan kararı çıkarsa diye makarna siparişi verdikleri söylenmişti. Makarnaları ne yapacaklar?
CHP'nin kurultay davası ertelendi. Abdulkadir Selvi "CHP'liler mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek için Genel Merkez'i...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP'nin kurultay davası ertelendi. Duruşma, 24 Ekim saat 10.00'da görülecek. Davacı vekilinin 'tedbir' kararı da reddedildi.'Şimdi hakimi alkışlıyorlar'Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "CHP yönetimi şimdi hâkimi alkışlıyor. Mahkemeler demek ki CHP'nin lehine karar verebiliyormuş. 24 Ekim'de eğer aleyhlerinde bir karar çıkarsa o zaman ne söyleyecekleri belli. "AKP'nin hâkimi" diyecekler. "İktidar yargısı diyecekler" huylu huyundan vazgeçmez" dedi.'Makarna stoklarına ne oldu?'Selvi yazısının 'Makarna stoklarına ne oldu?' başlıklı kısmında ise partililere "CHP'liler mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek için Genel Merkez'i boşaltmama kararı almışlardı. Bir direniş örgütlemişlerdi. Bunun için makarna, limon ve maske siparişi verdikleri söylenmişti. Mahkemeden CHP'nin istediği yönde bir karar çıkınca, 'acaba' dedim, CHP'liler stokladıkları makarnaları ne yapacaklar?" diye sordu ve şunları ekledi:
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. CHP'nin kurultay davası ertelendi. Duruşma, 24 Ekim saat 10.00'da görülecek. Davacı vekilinin 'tedbir' kararı da reddedildi.
'Şimdi hakimi alkışlıyorlar'
Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "CHP yönetimi şimdi hâkimi alkışlıyor. Mahkemeler demek ki CHP’nin lehine karar verebiliyormuş. 24 Ekim’de eğer aleyhlerinde bir karar çıkarsa o zaman ne söyleyecekleri belli. “AKP’nin hâkimi” diyecekler. “İktidar yargısı diyecekler” huylu huyundan vazgeçmez" dedi.
'Makarna stoklarına ne oldu?'
Selvi yazısının 'Makarna stoklarına ne oldu?' başlıklı kısmında ise partililere "CHP’liler mutlak butlan kararı çıkarsa partiyi Kılıçdaroğlu’na teslim etmemek için Genel Merkez’i boşaltmama kararı almışlardı. Bir direniş örgütlemişlerdi. Bunun için makarna, limon ve maske siparişi verdikleri söylenmişti. Mahkemeden CHP’nin istediği yönde bir karar çıkınca, ‘acaba’ dedim, CHP’liler stokladıkları makarnaları ne yapacaklar?" diye sordu ve şunları ekledi:
İktidarı, millete makarna dağıtmakla suçlayan, milleti makarna kafalılar olarak aşağılayanlar döndü dolaştı makarnacıların partisi haline geldi.