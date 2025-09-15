Türkiye
CHP kurultay davası ertelendi: Borsada yükseliş yüzde 3'ü aştı
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. BIST 100 endeksi... 15.09.2025
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan dava, tarafların dinlenilmesinin ardından ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir sonraki duruşma için tarihi 24 Ekim Cuma olarak belirledi.Borsa İstanbul karara nasıl tepki verdi?Davanın ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul (BIST) haftaya güçlü bir yükselişle başladı.
11:36 15.09.2025
Ayrıntılar geliyor
CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. BIST 100 endeksi yüzde 3’ü aşan artış kaydederken, açılışta 10.357 puandan işlem görmüştü.
BIST 100 endeksi açılışa yüzde 0,14 düşüşle 10.357,68 puandan başladı.
Gün içinde hızla toparlanan endeks, yüzde 3’ü aşan bir yükseliş kaydetti.
