CHP kurultay davası ertelendi: Borsada yükseliş yüzde 3'ü aştı

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. BIST 100 endeksi... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan dava, tarafların dinlenilmesinin ardından ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir sonraki duruşma için tarihi 24 Ekim Cuma olarak belirledi.Borsa İstanbul karara nasıl tepki verdi?Davanın ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul (BIST) haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

