Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye, polis ve orman ekipleri müdahale ediyor. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Örnek Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle ilçe belediyelerine ait tankerler yangına müdahale ediyor. Polis, yangının çevreye sıçrama ihtimaline karşı sanayi sitesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.

