Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye, polis ve orman ekipleri müdahale ediyor. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
samsun
samsun büyükşehir belediyesi
samsun valiliği
samsun emniyet müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
Örnek Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle ilçe belediyelerine ait tankerler yangına müdahale ediyor. Polis, yangının çevreye sıçrama ihtimaline karşı sanayi sitesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.
samsun, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, samsun emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
samsun, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, samsun emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi

23:52 16.09.2025
© AA / Recep BilekSamsun kereste fabrikası
© AA / Recep Bilek
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye, polis ve orman ekipleri müdahale ediyor.
Örnek Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle ilçe belediyelerine ait tankerler yangına müdahale ediyor. Polis, yangının çevreye sıçrama ihtimaline karşı sanayi sitesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.
