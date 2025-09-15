https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/corumda-orman-yangini-cikti-alacada-alevler-otluktan-ormana-sicradi-1099386236.html

Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan ormanlık alana sıçradı. Yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Büyükhırka köyünde çıkan ve otluktan ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölge sakini Yüksel Çağır, yangının tarlada anız yakılması sonucu başladığını ve alevlerin meşelik ormana sıçradığını belirterek, “Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor, ancak geride kalan kurumuş çalı ve çırpılar adeta barut gibi. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tutuşuyor” dedi.Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

