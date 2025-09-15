Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/corumda-orman-yangini-cikti-alacada-alevler-otluktan-ormana-sicradi-1099386236.html
Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı
Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı
Sputnik Türkiye
Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan ormanlık alana sıçradı. Yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T21:49+0300
2025-09-15T21:49+0300
türki̇ye
türkiye
çorum
çorum belediyesi
çorum valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099385890_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3a06e6ac2cc208eeb721f106455f89e.jpg
Büyükhırka köyünde çıkan ve otluktan ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölge sakini Yüksel Çağır, yangının tarlada anız yakılması sonucu başladığını ve alevlerin meşelik ormana sıçradığını belirterek, “Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor, ancak geride kalan kurumuş çalı ve çırpılar adeta barut gibi. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tutuşuyor” dedi.Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html
türki̇ye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099385890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f81c12ec235d9a0d2e81f49ba4626070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı

21:49 15.09.2025
© AAÇorum
Çorum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AA
Abone ol
Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan ormanlık alana sıçradı. Yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibi tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Büyükhırka köyünde çıkan ve otluktan ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölge sakini Yüksel Çağır, yangının tarlada anız yakılması sonucu başladığını ve alevlerin meşelik ormana sıçradığını belirterek, “Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor, ancak geride kalan kurumuş çalı ve çırpılar adeta barut gibi. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tutuşuyor” dedi.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Mudanya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
TÜRKİYE
Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı
Dün, 18:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала