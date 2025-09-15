https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/corumda-orman-yangini-cikti-alacada-alevler-otluktan-ormana-sicradi-1099386236.html
Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı
Çorum'da orman yangını çıktı: Alaca’da alevler otluktan ormana sıçradı
15.09.2025
Büyükhırka köyünde çıkan ve otluktan ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölge sakini Yüksel Çağır, yangının tarlada anız yakılması sonucu başladığını ve alevlerin meşelik ormana sıçradığını belirterek, “Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor, ancak geride kalan kurumuş çalı ve çırpılar adeta barut gibi. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tutuşuyor” dedi.Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Büyükhırka köyünde çıkan ve otluktan ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölge sakini Yüksel Çağır, yangının tarlada anız yakılması sonucu başladığını ve alevlerin meşelik ormana sıçradığını belirterek, “Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor, ancak geride kalan kurumuş çalı ve çırpılar adeta barut gibi. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tutuşuyor” dedi.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için 2 arazözle 1 devriye aracının toplam 30 kişilik ekibiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.