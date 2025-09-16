Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'tan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sampiyonlar-liginde-eintracht-frankfurttan-dikkat-ceken-galatasaray-paylasimi-1099390156.html
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında rakibi Eintracht Frankfurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı Kırmızılıların yeni...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak dev karşılaşma öncesinde Alman ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Frankfurt, resmi sosyal medya hesabında “Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!” notunu paylaştı. Paylaşımda Can Uzun ve İlkay Gündoğan’ın fotoğraflarına yer verilmesi, kısa sürede gündem oldu.
07:14 16.09.2025 (güncellendi: 07:39 16.09.2025)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında rakibi Eintracht Frankfurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı Kırmızılıların yeni transferi İlkay Gündoğan ile Can Uzun'un fotoğraflarını kullanması ise gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak dev karşılaşma öncesinde Alman ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Frankfurt, resmi sosyal medya hesabında “Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!” notunu paylaştı.
Paylaşımda Can Uzun ve İlkay Gündoğan’ın fotoğraflarına yer verilmesi, kısa sürede gündem oldu.