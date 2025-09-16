https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-irakta-iki-ulke-arasindaki-gorusmeler-yogunlasti-1099392506.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Irak'ta: 'İki ülke arasındaki görüşmeler yoğunlaştı'

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, resmi ziyaret kapsamında, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. 16.09.2025

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Irak'ın üst düzey siyasi ve askeri yöneticileriyle bir dizi görüşmede bulunacak.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki görüşmelerde, Rus tarafının güvenlik alanındaki işbirliğini daha da güçlendirme ve genişletme niyetini iletmesi bekleniyor” ifadesi yer aldı.Bağdat'taki görüşmelerde ayrıca Rusya-Irak ikili işbirliğinin güncel boyutlarının yanı sıra, bölgesel konular da ele alınacak.‘Temaslar giderek yoğunlaşıyor’Şoygu, Bağdat havalimanında, Irak Başbakanlığı’nın ulusal güvenlikten sorumlu Danışman Yardımcısı ile gerçekleştirdiği kısa sohbet sırasında, “Temaslar giderek daha yoğun hale geliyor ve onlar çok yönlü. Bunlar iş dünyası, ekonomi, ulaştırma, askeri ve askeri-teknik işbirliği alanlarını kapsıyor” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “Hazırlıklar için çok az zamanın olmasına rağmen, ziyaretin programı çok yoğun. Umarım planladığımız tüm program uygulanır. Konuşacak çok şeyimiz var. Umarım bugün yapıcı ve güzel bir sohbet gerçekleştiririz” diye ekledi.

rusya

irak

bağdat

