https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-libyadaki-kurumlarin-birlestirilmesi-konusunda-bmyi-destekleyecek-1099419488.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Libya’daki kurumların birleştirilmesi konusunda BM’yi destekleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Libya’daki kurumların birleştirilmesi konusunda BM’yi destekleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Libya’daki dağınık kurumların birleştirilmesi için BM çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bu süreçte Libyalıların... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T21:15+0300

2025-09-16T21:15+0300

2025-09-16T21:12+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

libya

birleşmiş milletler (bm)

rusya

sergey verşinin

bm genel sekreteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102315/72/1023157245_0:317:5379:3343_1920x0_80_0_0_dcc00fa65adfd563bf63f7e3d32812ae.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Libya’daki dağınık siyasi, ekonomik ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için Birleşmiş Milletler’in (BM) çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtildi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Hannah Tette arasındaki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Rus tarafı, Libya'nın farklı siyasi, ekonomik ve güvenlik kurumlarını birleştirmeyi amaçlayan BM çabalarını, bu ülkenin vatandaşlarının bu sürece öncelikli ve doğrudan katılımıyla desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, BM’nin bu faaliyetlerine uluslararası desteğin dürüst, koordineli ve Libya’daki duruma yapıcı katkı sağlayabilecek tüm önemli aktörleri içermesi gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rusya-savunma-bakani-belousov-libya-ulusal-ordusu-genelkurmay-baskani-haftarla-gorustu-1099147253.html

libya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, libya, birleşmiş milletler (bm), rusya, sergey verşinin, bm genel sekreteri