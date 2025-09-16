https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-libyadaki-kurumlarin-birlestirilmesi-konusunda-bmyi-destekleyecek-1099419488.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Libya’daki kurumların birleştirilmesi konusunda BM’yi destekleyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Libya’daki kurumların birleştirilmesi konusunda BM’yi destekleyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Libya'daki dağınık kurumların birleştirilmesi için BM çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bu süreçte Libyalıların...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Libya’daki dağınık siyasi, ekonomik ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için Birleşmiş Milletler’in (BM) çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtildi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Hannah Tette arasındaki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Rus tarafı, Libya'nın farklı siyasi, ekonomik ve güvenlik kurumlarını birleştirmeyi amaçlayan BM çabalarını, bu ülkenin vatandaşlarının bu sürece öncelikli ve doğrudan katılımıyla desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, BM’nin bu faaliyetlerine uluslararası desteğin dürüst, koordineli ve Libya’daki duruma yapıcı katkı sağlayabilecek tüm önemli aktörleri içermesi gerektiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Libya'daki dağınık kurumların birleştirilmesi için BM çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bu süreçte Libyalıların başrol oynaması gerektiğini belirtti.
