Rusya Savunma Bakanı Belousov, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Haftar'la görüştü
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Haftar'la görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Haftar'la bir araya geldi 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı'yla görüştü.Görüşmede Belousov, Halid Haftar’ı yeni görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Haftar’a sağlık ve başarı dileklerini iletti. Rusya Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların Kuzey Afrika’daki gelişmelerin seyrine ilişkin temel konuları ele aldığı bildirildi. Halid Haftar ise görüşme hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu ziyaret bizim için çok verimli geçti. Rusya Federasyonu’nun küresel istikrarın sağlanmasına yaptığı önemli katkıyı değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Haftar'la görüştü

18:52 05.09.2025
Andrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Fotoğraf : Andrey Belousov
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Haftar'la bir araya geldi
Rusya Savunma Bakanı, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı'yla görüştü.
Görüşmede Belousov, Halid Haftar’ı yeni görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Haftar’a sağlık ve başarı dileklerini iletti.
Rusya Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların Kuzey Afrika’daki gelişmelerin seyrine ilişkin temel konuları ele aldığı bildirildi.
Halid Haftar ise görüşme hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu ziyaret bizim için çok verimli geçti. Rusya Federasyonu’nun küresel istikrarın sağlanmasına yaptığı önemli katkıyı değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.
