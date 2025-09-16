https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/muhafazakar-siyasetci-kirkin-katili-kursuna-dizerek-idam-edilebilir-1099396969.html
Muhafazakar siyasetçi Kirk’ün katili kurşuna dizerek idam edilebilir
Muhafazakar siyasetçi Kirk’ün katili kurşuna dizerek idam edilebilir
10:35 16.09.2025 (güncellendi: 10:49 16.09.2025)
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li muhafazakar siyasetçi ve aktivist Charlie Kirk'e suikastı gerçekleştiren kişinin kurşuna dizerek idam edilebileceğini belirtti.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News televizyonuna açıklamasında, ABD’de aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgileri paylaştı.
Tutuklanan 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson’a birinci derece cinayetten suçlamanın yöneltileceğini bildiren Bondi, “Hukuki açıdan bir şey söylemek için henüz çok erken, ancak valinin de dediği gibi, Utah'ta çok gerçek olan idam cezası talep edecekler. Üstelik Utah'ta hâlâ idam mangaları var” ifadesini kullandı.
İddianamenin bugün veya bu hafta içinde açılacağını belirten Adalet Bakanı, şüpheliye yönelik federal suçlamanın da yöneltilebileceğini kaydetti.
Bondi, olay yerinde ele geçirilen silahın üzerinde Robinson’ın DNA örneğinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.