Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/muhafazakar-siyasetci-kirkin-katili-kursuna-dizerek-idam-edilebilir-1099396969.html
Muhafazakar siyasetçi Kirk’ün katili kurşuna dizerek idam edilebilir
Muhafazakar siyasetçi Kirk’ün katili kurşuna dizerek idam edilebilir
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li muhafazakar siyasetçi ve aktivist Charlie Kirk'e suikastı gerçekleştiren kişinin kurşuna dizerek idam edilebileceğini... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T10:35+0300
2025-09-16T10:49+0300
dünya
abd
pam bondi
charlie kirk
utah
i̇dam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098120313_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9aa5658ced2486782835f3e69f587aac.jpg
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News televizyonuna açıklamasında, ABD’de aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgileri paylaştı.Tutuklanan 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson’a birinci derece cinayetten suçlamanın yöneltileceğini bildiren Bondi, “Hukuki açıdan bir şey söylemek için henüz çok erken, ancak valinin de dediği gibi, Utah'ta çok gerçek olan idam cezası talep edecekler. Üstelik Utah'ta hâlâ idam mangaları var” ifadesini kullandı.İddianamenin bugün veya bu hafta içinde açılacağını belirten Adalet Bakanı, şüpheliye yönelik federal suçlamanın da yöneltilebileceğini kaydetti.Bondi, olay yerinde ele geçirilen silahın üzerinde Robinson’ın DNA örneğinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/belarus-savunma-bakani-ortak-tatbikati-izlemek-icin-rusyada-1099394468.html
utah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098120313_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_e3afd90ed47a519b12627ae7fd44702a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pam bondi, charlie kirk, utah, i̇dam
abd, pam bondi, charlie kirk, utah, i̇dam

Muhafazakar siyasetçi Kirk’ün katili kurşuna dizerek idam edilebilir

10:35 16.09.2025 (güncellendi: 10:49 16.09.2025)
© AP Photo / Evan VucciPam Bondi ve Donald Trump
Pam Bondi ve Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li muhafazakar siyasetçi ve aktivist Charlie Kirk'e suikastı gerçekleştiren kişinin kurşuna dizerek idam edilebileceğini belirtti.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News televizyonuna açıklamasında, ABD’de aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgileri paylaştı.
Tutuklanan 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson’a birinci derece cinayetten suçlamanın yöneltileceğini bildiren Bondi, “Hukuki açıdan bir şey söylemek için henüz çok erken, ancak valinin de dediği gibi, Utah'ta çok gerçek olan idam cezası talep edecekler. Üstelik Utah'ta hâlâ idam mangaları var” ifadesini kullandı.
İddianamenin bugün veya bu hafta içinde açılacağını belirten Adalet Bakanı, şüpheliye yönelik federal suçlamanın da yöneltilebileceğini kaydetti.
Bondi, olay yerinde ele geçirilen silahın üzerinde Robinson’ın DNA örneğinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Belarus Savunma Bakanı, ortak tatbikatı izlemek için Rusya’da
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала