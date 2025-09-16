Türkiye
Real Madrid hakemleri FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Real Madrid hakemleri FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
La Liga devlerinden Real Madrid, son haftalarda hakemlerin kasıtlı kararlarla aleyhlerine düdük çaldığını savunuyor. Real Madrid yönetimi, İspanyol hakemleri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
İspanya La Liga’da sezona fırtına gibi giren Real Madrid, sahadaki başarılı performansının yanı sıra hakem kararları nedeniyle de gündemden düşmüyor. Ligde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puanla yoluna kayıpsız devam eden Madrid ekibi, son olarak deplasmanda Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Ancak bu maçta verilen kararlar, kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.Huijsen’e kırmızı kart ve tepkiReal Sociedad karşılaşmasının 32. dakikasında genç oyuncu Dean Huijsen, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kararın ardından büyük tepki gösteren Real Madrid cephesi, uzun süredir tartışmalı hakem yönetimlerinden şikâyet ediyor. Özellikle kritik maçlardaki hakem kararlarını kulüp televizyonu Real Madrid TV üzerinden defalarca gündeme getiren İspanyol devi, bu kez daha somut bir adım atmaya hazırlanıyor.FIFA’ya kapsamlı dosya sunulacakİspanyol AS gazetesi, Real Madrid yönetiminin hakem kararlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırladığını ve bu dosyanın FIFA’ya sunulacağını iddia etti. Hazırlanan dosyada, son Sociedad maçındaki kırmızı kartın yanı sıra;Yönetimin, FIFA yetkilileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirmeyi planladığı da ifade ediliyor.
Real Madrid hakemleri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

07:34 16.09.2025
© AA / Jose HernandezArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA / Jose Hernandez
Abone ol
La Liga devlerinden Real Madrid, son haftalarda hakemlerin kasıtlı kararlarla aleyhlerine düdük çaldığını savunuyor. Real Madrid yönetimi, İspanyol hakemleri FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
İspanya La Liga’da sezona fırtına gibi giren Real Madrid, sahadaki başarılı performansının yanı sıra hakem kararları nedeniyle de gündemden düşmüyor. Ligde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puanla yoluna kayıpsız devam eden Madrid ekibi, son olarak deplasmanda Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Ancak bu maçta verilen kararlar, kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.

Huijsen’e kırmızı kart ve tepki

Real Sociedad karşılaşmasının 32. dakikasında genç oyuncu Dean Huijsen, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kararın ardından büyük tepki gösteren Real Madrid cephesi, uzun süredir tartışmalı hakem yönetimlerinden şikâyet ediyor. Özellikle kritik maçlardaki hakem kararlarını kulüp televizyonu Real Madrid TV üzerinden defalarca gündeme getiren İspanyol devi, bu kez daha somut bir adım atmaya hazırlanıyor.

FIFA’ya kapsamlı dosya sunulacak

İspanyol AS gazetesi, Real Madrid yönetiminin hakem kararlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırladığını ve bu dosyanın FIFA’ya sunulacağını iddia etti. Hazırlanan dosyada, son Sociedad maçındaki kırmızı kartın yanı sıra;
Arda Güler’in iptal edilen golü,
Geçen sezondaki tartışmalı hakem kararları,
Barcelona’nın adının geçtiği Negreira davası,
Maçlardan alınan video kayıtları ve istatistikler yer alacak.
Yönetimin, FIFA yetkilileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirmeyi planladığı da ifade ediliyor.
