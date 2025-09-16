https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/putin-zapad-2025-tatbikatinin-duzenlendigi-mulino-poligonunu-ziyaret-etti-1099418376.html
Putin, Zapad-2025 tatbikatının düzenlendiği Mulino Poligonu'nu ziyaret etti
Putin, Zapad-2025 tatbikatının düzenlendiği Mulino Poligonu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu’na gelerek Zapad-2025 tatbikatını yerinde izledi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T19:29+0300
2025-09-16T19:29+0300
2025-09-16T19:29+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nijniy novgorod
zapad-2025 tatbikatı
ziyaret
sputnik
belarus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099418220_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_f7719dce2c8b47eb292bfcbfea89ef01.png
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu'nda Zapad-2025 tatbikatlarının ilerleyişini yerinde izledi.Putin, Rusya ve Belarus'un gerçekleştirdiği Zapad-2025 tatbikatının amacının, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'ni her türlü saldırıdan korumayı tatbik etmek olduğunu belirtti.Rus lider, tatbikatın toplam 41 poligonda, 100 bin askerin ve yaklaşık 10 bin silah ve teçhizat sisteminin katılımıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bunların tamamı sahadaki muharebe koşullarında kullanılan modern ekipmanlardır, ayrıca tatbikat planları özel askeri operasyonun yürütülmesi sırasında kazanılan deneyimlere dayanıyor" vurgusunu yaptı.Putin, "333 uçak (taktik, stratejik ve askeri nakliye uçakları) dahil olmak üzere 10 bin adet çeşitli ekipman mevcut. Ayrıca yüzey gemileri, denizaltılar ve destek gemileri dahil olmak üzere 247'den fazla gemi kullanılıyor" diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı, Zapad-2025 ortak tatbikatının aktif aşamasının tamamlanmasının ardından askeri-diplomatik temsilcilere ve yabancı askeri gözlemcilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/zapad-2025-tatbikati-kapsaminda-oresnik-fuze-sisteminin-konuslandirilmasi-tatbik-edildi-1099409206.html
rusya
nijniy novgorod
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099418220_77:0:1076:749_1920x0_80_0_0_23299b4e728cb66c1984227464e93cb2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, nijniy novgorod, zapad-2025 tatbikatı, ziyaret, sputnik, belarus
rusya, vladimir putin, nijniy novgorod, zapad-2025 tatbikatı, ziyaret, sputnik, belarus
Putin, Zapad-2025 tatbikatının düzenlendiği Mulino Poligonu'nu ziyaret etti
Rusya lideri Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu’na gelerek Zapad-2025 tatbikatını yerinde izledi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu'nda Zapad-2025 tatbikatlarının ilerleyişini yerinde izledi.
Putin, Rusya ve Belarus'un gerçekleştirdiği Zapad-2025 tatbikatının amacının, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'ni her türlü saldırıdan korumayı tatbik etmek olduğunu belirtti.
Rus lider, tatbikatın toplam 41 poligonda, 100 bin askerin ve yaklaşık 10 bin silah ve teçhizat sisteminin katılımıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bunların tamamı sahadaki muharebe koşullarında kullanılan modern ekipmanlardır, ayrıca tatbikat planları özel askeri operasyonun yürütülmesi sırasında kazanılan deneyimlere dayanıyor" vurgusunu yaptı.
Putin, "333 uçak (taktik, stratejik ve askeri nakliye uçakları) dahil olmak üzere 10 bin adet çeşitli ekipman mevcut. Ayrıca yüzey gemileri, denizaltılar ve destek gemileri dahil olmak üzere 247'den fazla gemi kullanılıyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Zapad-2025 ortak tatbikatının aktif aşamasının tamamlanmasının ardından askeri-diplomatik temsilcilere ve yabancı askeri gözlemcilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.