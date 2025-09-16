Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/putin-zapad-2025-tatbikatinin-duzenlendigi-mulino-poligonunu-ziyaret-etti-1099418376.html
Putin, Zapad-2025 tatbikatının düzenlendiği Mulino Poligonu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu’na gelerek Zapad-2025 tatbikatını yerinde izledi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
vladimir putin
nijniy novgorod
zapad-2025 tatbikatı
ziyaret
sputnik
belarus
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu'nda Zapad-2025 tatbikatlarının ilerleyişini yerinde izledi.Putin, Rusya ve Belarus'un gerçekleştirdiği Zapad-2025 tatbikatının amacının, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'ni her türlü saldırıdan korumayı tatbik etmek olduğunu belirtti.Rus lider, tatbikatın toplam 41 poligonda, 100 bin askerin ve yaklaşık 10 bin silah ve teçhizat sisteminin katılımıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bunların tamamı sahadaki muharebe koşullarında kullanılan modern ekipmanlardır, ayrıca tatbikat planları özel askeri operasyonun yürütülmesi sırasında kazanılan deneyimlere dayanıyor" vurgusunu yaptı.Putin, "333 uçak (taktik, stratejik ve askeri nakliye uçakları) dahil olmak üzere 10 bin adet çeşitli ekipman mevcut. Ayrıca yüzey gemileri, denizaltılar ve destek gemileri dahil olmak üzere 247'den fazla gemi kullanılıyor" diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı, Zapad-2025 ortak tatbikatının aktif aşamasının tamamlanmasının ardından askeri-diplomatik temsilcilere ve yabancı askeri gözlemcilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/zapad-2025-tatbikati-kapsaminda-oresnik-fuze-sisteminin-konuslandirilmasi-tatbik-edildi-1099409206.html
rusya
nijniy novgorod
belarus
SON HABERLER
Putin, Zapad-2025 tatbikatının düzenlendiği Mulino Poligonu'nu ziyaret etti

19:29 16.09.2025
© Sputnik / Сергей БобылевPutin Mulino Poligonu'nda
Putin Mulino Poligonu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Rusya lideri Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu’na gelerek Zapad-2025 tatbikatını yerinde izledi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Poligonu'nda Zapad-2025 tatbikatlarının ilerleyişini yerinde izledi.
Putin, Rusya ve Belarus'un gerçekleştirdiği Zapad-2025 tatbikatının amacının, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'ni her türlü saldırıdan korumayı tatbik etmek olduğunu belirtti.
Rus lider, tatbikatın toplam 41 poligonda, 100 bin askerin ve yaklaşık 10 bin silah ve teçhizat sisteminin katılımıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bunların tamamı sahadaki muharebe koşullarında kullanılan modern ekipmanlardır, ayrıca tatbikat planları özel askeri operasyonun yürütülmesi sırasında kazanılan deneyimlere dayanıyor" vurgusunu yaptı.
Putin, "333 uçak (taktik, stratejik ve askeri nakliye uçakları) dahil olmak üzere 10 bin adet çeşitli ekipman mevcut. Ayrıca yüzey gemileri, denizaltılar ve destek gemileri dahil olmak üzere 247'den fazla gemi kullanılıyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Zapad-2025 ortak tatbikatının aktif aşamasının tamamlanmasının ardından askeri-diplomatik temsilcilere ve yabancı askeri gözlemcilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Zapad-2025 tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Zapad-2025 tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sisteminin konuşlandırılması tatbik edildi
15:02
