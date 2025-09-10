https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/3-arac-ve-5-kisinin-uzerinden-ucarak-gecti-ankarada-buyuk-bir-kaza-sans-eseri-can-kaybi-olmadan-1099266270.html
3 araç ve 5 kişinin üzerinden uçarak geçti: Ankara'da büyük bir kaza şans eseri can kaybı olmadan atlatıldı
3 araç ve 5 kişinin üzerinden uçarak geçti: Ankara'da büyük bir kaza şans eseri can kaybı olmadan atlatıldı
Ankara Sincan'da 11 Ağustos'ta yaşanan bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hızla yoldan çıkan otomobil 3 aracın ve 5 kişinin üzerinden uçarak geçti...
Ankara'da ucuz atlatılan bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda bulunanların üzerine uçtu. Birkaç metre farkla birçok kişi kazayı ucuz atlattı.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda 11 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevredeki bir işletmenin önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdı, ardından savrularak vatandaşların ve park halindeki araçların üzerinden geçip devrildi.

Bu esnada üzerinden araç geçen kişiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaralanan 3 kişinin tedavilerinin çevredeki hastanelerde tamamlandığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracın kaldırıma çarpıp havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği ve sürüklendiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca çevredekilerin panik anları da yer aldı.
17:12 10.09.2025 (güncellendi: 17:21 10.09.2025)
Ankara Sincan'da 11 Ağustos'ta yaşanan bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hızla yoldan çıkan otomobil 3 aracın ve 5 kişinin üzerinden uçarak geçti. Şans eseri can kaybı olmadı.
Ankara'da ucuz atlatılan bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda bulunanların üzerine uçtu. Birkaç metre farkla birçok kişi kazayı ucuz atlattı.
Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda 11 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Park halindeki araç ve yayaların üzerinden geçti
Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevredeki bir işletmenin önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdı, ardından savrularak vatandaşların ve park halindeki araçların üzerinden geçip devrildi.
Bu esnada üzerinden araç geçen kişiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Yaralanan 3 kişinin tedavilerinin çevredeki hastanelerde tamamlandığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, aracın kaldırıma çarpıp havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği ve sürüklendiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca çevredekilerin panik anları da yer aldı.