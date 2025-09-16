Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-hitler-ile-ideolojik-acidan-adeta-akrabadir-1099405212.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır
Katar ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’yu ideolojik açıdan Hitler ile akraba’ olarak nitelerken, Filistin’in... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmasının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğini' söyledi."Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları ekledi:Katar saldırısı: Uluslararası sisteme meydan okumaErdoğan, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine saldırısıyla ilgili "Müzakere heyetinin bu kalleş saldırının hedefi olması uluslararası sisteme ve hukuka apaçık meydan okumadır" dedi ve ekledi:Türkiye-Trablus anlaşmasıTürkiye-Libya ilişkilerine de değinen Erdoğan "Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır

13:24 16.09.2025 (güncellendi: 14:09 16.09.2025)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA
Abone ol
Katar ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’yu ideolojik açıdan Hitler ile akraba’ olarak nitelerken, Filistin’in devlet olarak tanınması konusunda ‘Bir kez daha BM zemininde haykıracağız’ dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmasının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ‘Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğini’ söyledi.
“Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları ekledi:

İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız.

Katar saldırısı: Uluslararası sisteme meydan okuma

Erdoğan, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine saldırısıyla ilgili “Müzakere heyetinin bu kalleş saldırının hedefi olması uluslararası sisteme ve hukuka apaçık meydan okumadır" dedi ve ekledi:
'İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri hayati önemdedir.'

Türkiye-Trablus anlaşması

Türkiye-Libya ilişkilerine de değinen Erdoğan "Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.
