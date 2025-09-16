https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-beyaz-saraya-gidecek-savunma-sektorunde-bagimsizliga-ulasmak-istiyoruz-1099419598.html
Netanyahu Beyaz Saray'a gidecek: 'Savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istiyoruz'
Netanyahu Beyaz Saray'a gidecek: 'Savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Netanyahu 29 Eylül'de Trump'ın kendisini Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirerek, 'siyasi kısıtlamalara uğramamak adına' savunma alanında bağımsızlık... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T21:24+0300
2025-09-16T21:24+0300
2025-09-16T21:24+0300
dünya
donald trump
i̇srail
benyamin netanyahu
savunma sanayi
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099278271_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_962fefc10a97ebe6888d0d3f4d103455.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in bu alanda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmak istemediği için bağımsız bir savunma sanayii kurmak için çaba göstereceğini söyledi.Basın toplantısında Netanyahu, şöyle konuştu:Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da bir toplantıya davet ettiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-cumhurbaskani-erdogani-hedef-aldi-kudus-bizim-sehrimiz-sayin-erdogan-bu-sizin-sehriniz-1099418096.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099278271_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_b2918b211e3ed4eaa893ef6b54afcc01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇srail, benyamin netanyahu, savunma sanayi, beyaz saray
donald trump, i̇srail, benyamin netanyahu, savunma sanayi, beyaz saray
Netanyahu Beyaz Saray'a gidecek: 'Savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istiyoruz'
Netanyahu 29 Eylül'de Trump'ın kendisini Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirerek, 'siyasi kısıtlamalara uğramamak adına' savunma alanında bağımsızlık hedeflediğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in bu alanda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmak istemediği için bağımsız bir savunma sanayii kurmak için çaba göstereceğini söyledi.
Basın toplantısında Netanyahu, şöyle konuştu:
"İsrail vatandaşları, her şeyden önce İsrail ekonomisine tam güven duyduğumu söylemek istiyorum. İsrail ekonomisi çok güçlü. Savunma sanayiinde düşüşe geçebilecek bir faktör görüyorum. Savaş sırasında siyasi kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Savaştan çıkardığımız bir ders varsa, o da kısıtlanmak istemediğimiz ve bu nedenle savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istediğimizdir"
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da bir toplantıya davet ettiğini de sözlerine ekledi.