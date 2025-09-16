https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netanyahu-beyaz-saraya-gidecek-savunma-sektorunde-bagimsizliga-ulasmak-istiyoruz-1099419598.html

Netanyahu Beyaz Saray'a gidecek: 'Savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istiyoruz'

Netanyahu Beyaz Saray'a gidecek: 'Savunma sektöründe bağımsızlığa ulaşmak istiyoruz'

Sputnik Türkiye

16.09.2025

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in bu alanda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmak istemediği için bağımsız bir savunma sanayii kurmak için çaba göstereceğini söyledi.Basın toplantısında Netanyahu, şöyle konuştu:Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da bir toplantıya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

