Belarus Savunma Bakanı, ortak tatbikatı izlemek için Rusya'da

Belarus Savunma Bakanı, ortak tatbikatı izlemek için Rusya’da

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak stratejik tatbikatı 'Zapad-2025'in aktif aşamasını gözlemlemek üzere Rusya'da... 16.09.2025

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korgeneral Viktor Hrenin’in Rusya ziyaretinin başladığı bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, “Ziyaret, Belarus ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin bir parçası olup, her iki ülkenin bölgesel güvenliği güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor” ifadesi kullanıldı.Hrenin’in, Rusya’nın askeri eğitim sahalarından birinde, ortak tatbikatın gidişatıyla ilgili bilgi alacak, personelin eğitim seviyesini ve kullanılan silah ve askeri teçhizatın etkinliğini değerlendireceği bildirildi.Açıklamada, dikkatlerin, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ve komuta organlarının çeşitli kollarının eylemlerinin, muharebeye mümkün olduğunca yakın koşullarda tutarlılığına yoğunlaşacağı ifade edildi.

