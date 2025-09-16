Türkiye
Belarus Savunma Bakanı, ortak tatbikatı izlemek için Rusya’da
Belarus Savunma Bakanı, ortak tatbikatı izlemek için Rusya’da
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak stratejik tatbikatı 'Zapad-2025'in aktif aşamasını gözlemlemek üzere Rusya'da bulunuyor.
dünya
belarus
rusya
belarus savunma bakanlığı
viktor hrenin
ortak tatbikat
zapad-2025 tatbikatı
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korgeneral Viktor Hrenin’in Rusya ziyaretinin başladığı bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, “Ziyaret, Belarus ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin bir parçası olup, her iki ülkenin bölgesel güvenliği güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor” ifadesi kullanıldı.Hrenin’in, Rusya’nın askeri eğitim sahalarından birinde, ortak tatbikatın gidişatıyla ilgili bilgi alacak, personelin eğitim seviyesini ve kullanılan silah ve askeri teçhizatın etkinliğini değerlendireceği bildirildi.Açıklamada, dikkatlerin, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ve komuta organlarının çeşitli kollarının eylemlerinin, muharebeye mümkün olduğunca yakın koşullarda tutarlılığına yoğunlaşacağı ifade edildi.
belarus
rusya
09:31 16.09.2025
© Sputnik / Viktor ToloçkoBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin
© Sputnik / Viktor Toloçko
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak stratejik tatbikatı ‘Zapad-2025’in aktif aşamasını gözlemlemek üzere Rusya’da bulunuyor.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korgeneral Viktor Hrenin’in Rusya ziyaretinin başladığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Ziyaret, Belarus ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin bir parçası olup, her iki ülkenin bölgesel güvenliği güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor” ifadesi kullanıldı.
Hrenin’in, Rusya’nın askeri eğitim sahalarından birinde, ortak tatbikatın gidişatıyla ilgili bilgi alacak, personelin eğitim seviyesini ve kullanılan silah ve askeri teçhizatın etkinliğini değerlendireceği bildirildi.
Açıklamada, dikkatlerin, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ve komuta organlarının çeşitli kollarının eylemlerinin, muharebeye mümkün olduğunca yakın koşullarda tutarlılığına yoğunlaşacağı ifade edildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Irak’ta: ‘İki ülke arasındaki görüşmeler yoğunlaştı’
08:12
