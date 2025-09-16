https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/meteoroloji-uyardi-sicaklik-dusuyor-uc-bolgede-saganak-yagis-egede-ise-kuvvetli-ruzgar-etkili-1099389271.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, üç bölgede sağanak yağış Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji’nin 16 Eylül hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Akdeniz’de sağanak yağış bekleniyor. İstanbul 26°C, Ankara 29°C, Antalya 30°C olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar düşüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalan hava sıcaklığı diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarRüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık; iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu. Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.

