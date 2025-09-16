Türkiye
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, üç bölgede sağanak yağış Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji’nin 16 Eylül hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Akdeniz’de sağanak yağış bekleniyor. İstanbul 26°C, Ankara 29°C, Antalya 30°C olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar düşüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalan hava sıcaklığı diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarRüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık; iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu. Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, üç bölgede sağanak yağış Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak

06:48 16.09.2025 (güncellendi: 07:41 16.09.2025)
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 4 derece düşecek. İstanbul'da 26 derece olan hava sıcaklığı Ankara'da 29 derece olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'de sağanak yağış yerel olarak etkili olacak. Ege kıyılarında ise rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar düşüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalan hava sıcaklığı diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çanakkale – 30°C | Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 32°C | Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 26°C | Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 31°C | Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.
Afyonkarahisar – 28°C | Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 34°C | Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 32°C | Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 35°C | Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık; iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu. Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana – 35°C | Az bulutlu ve açık
Antalya – 30°C | Az bulutlu ve açık; doğusunun iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Burdur – 33°C | Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 32°C | Az bulutlu ve açık; öğleden sonra kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Ankara – 29°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Eskişehir – 26°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya – 30°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Nevşehir – 28°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Bolu – 25°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Düzce – 27°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Sinop – 28°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak – 24°C | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Amasya – 29°C | Parçalı ve az bulutlu
Rize – 26°C | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Samsun – 27°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Trabzon – 25°C | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum – 25°C | Az bulutlu ve açık
Kars – 24°C | Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı
Malatya – 33°C | Az bulutlu ve açık
Van – 26°C | Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır – 36°C | Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 36°C | Az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C | Az bulutlu ve açık
Siirt – 34°C | Az bulutlu ve açık
