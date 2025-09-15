AKOM İstanbul için sağanak tarihini açıkladı: Prof. Dr. Orhan Şen’den Doğu Karadeniz’e kar uyarısı
İstanbul, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişlerinin etkisi altına girecek. AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte sıcaklıkların 26-29°C seviyelerinden 20-23°C’ye gerileyeceğini açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Anadolu’da 10 dereceyi bulan düşüşler ve yüksek yaylalarda kar ihtimali olduğunu belirtti.
Eylül ayının ortasına gelinmesiyle birlikta hava sıcaklıkları hissedilir derecede geriledi. İstanbul'da sabah ve akşam saatilerinde serin havanın etkisi hissediliyor. İstanbul, sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını belirtti.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul’da hafta boyunca gökyüzünün hakim olacağı, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle halihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların da Perşembe gününden itibaren 20-23°C aralığına gerileyeceği öngörülüyor.”
Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacağını belirtti. Tahminlere göre, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalarda hafta sonu kar yağışı bile görülebilecek.
Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Sıcaklıklar Batı’da değişmiyor ama perşembe gününden itibaren Anadolu’da, özellikle Doğu Anadolu’da, Doğu Karadeniz’de, Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Bu düşüş Doğu Anadolu’daki Erzincan, Erzurum, Gümüşhane gibi şehirlerde sıcaklıkları 7-8 derece hatta 10 derece civarında düşüşlere neden olacak. Önümüzdeki hafta sonu Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalarda kar yağışı bile görülme ihtimali var.”
