SGK Uzmanı Melis Elmen: 'TES, gönüllü bir sistem olmayacak'

Bir kişi on yıl sonra ya da emeklilik yaşına geldiğinde bu parayı ancak damla damla, küçük miktarlarda geri alabilecek. Birikim bittiğinde de ödemeler kesilecek. Bu sistemin en büyük sakıncası, çalışanların iradeleri dışında maaşlarından kesinti yapılması ve paralarının uzun süre kullanılamaması. Ayrıca işverenlerin de işçileri kayıt dışı çalıştırmaya yönelmesi söz konusu olacak çünkü yükümlülükler arttıkça işverenler daha kolay yollara başvurabilecek. Bu düzenleme, kıdem tazminatının işlevini de büyük ölçüde zayıflatıyor çünkü mevcut haklar saklı tutulsa da bundan sonrası için yeni bir fon yapısı getiriliyor ve işçinin parasını ancak devletin belirlediği şekilde geri alabilmesi sağlanıyor. Aslında bu, sistematik bir el koyma ve çalışanların cebindeki parayı uzun süre kilitleme anlamına geliyor.