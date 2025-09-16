https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/melis-elmen-tes-gonullu-bir-sistem-olmayacak-1099404046.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: 'TES, gönüllü bir sistem olmayacak'
SGK Uzmanı Melis Elmen: 'TES, gönüllü bir sistem olmayacak'
Sputnik Türkiye
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınacağı açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), kamuoyunda en çok tartışılan başlık... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T12:54+0300
2025-09-16T12:54+0300
2025-09-16T12:55+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
melis elmen
fethi yılmaz
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
orta vadeli program (ovp)
bireysel emeklilik sistemi (bes)
radyo sputnik
radyo
radyo
sgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099402685_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9b8e8f13713c403e587572ebe8800f1a.jpg
Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programının konuğu oldu. Elmen, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında bilinmeyenleri anlattı.Elmen, konuya ilişkin şunları söyledi:'Sistematik bir el koyma'Devlet katkısı yüzde otuz gibi görünse de, bugün bankaların mevduata verdiği faizlerin altında kalıyor ve enflasyon karşısında erime ihtimali yüksek' diye konuşan Elmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099402685_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f61dbbba81a1c6b91f347426c12bfd09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
melis elmen, fethi yılmaz, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), orta vadeli program (ovp), bireysel emeklilik sistemi (bes), radyo sputnik, radyo, radyo, sgk, maaş, kıdem tazminatı
melis elmen, fethi yılmaz, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), orta vadeli program (ovp), bireysel emeklilik sistemi (bes), radyo sputnik, radyo, radyo, sgk, maaş, kıdem tazminatı
SGK Uzmanı Melis Elmen: 'TES, gönüllü bir sistem olmayacak'
12:54 16.09.2025 (güncellendi: 12:55 16.09.2025)
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınacağı açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), kamuoyunda en çok tartışılan başlık oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, TES hakkında bilinmeyenleri Fethi Yılmaz'a anlattı.
Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programının konuğu oldu. Elmen, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Elmen, konuya ilişkin şunları söyledi:
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), uzun süredir gündemde olan bir düzenleme ve 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girecek. Ancak sanıldığı gibi gönüllü bir sistem olmayacak, zorunlu olacak. Çalışanlardan her ay maaşlarının yüzde üçü kesilecek, işverenlerden ise yüzde beşin üzerinde bir oran alınacak. Bu kesintiler kıdem tazminatının gelecekteki karşılığı gibi gösterilse de, aslında çalışanların ellerine geçen para azalacak ve biriktirilen bu paraya yıllarca dokunamayacaklar. Yalnızca evlilik, askerlik, malullük ya da yakınını kaybetme gibi özel durumlarda biriken tutarın en fazla yüzde onuna erişilebilecek. Asgari ücretle çalışan birinden her ay yapılacak kesinti ciddi bir kayba yol açacak, zaten zor geçinen kesimler bundan en çok etkilenecek. Fon mantığıyla biriken paranın, emeklilik yaşı gelmeden alınamayacağı belirtiliyor. Çalışanların maaşlarından zorla alınan bu tutar devletin kontrolünde tutulacak.
'Sistematik bir el koyma'
Devlet katkısı yüzde otuz gibi görünse de, bugün bankaların mevduata verdiği faizlerin altında kalıyor ve enflasyon karşısında erime ihtimali yüksek' diye konuşan Elmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir kişi on yıl sonra ya da emeklilik yaşına geldiğinde bu parayı ancak damla damla, küçük miktarlarda geri alabilecek. Birikim bittiğinde de ödemeler kesilecek. Bu sistemin en büyük sakıncası, çalışanların iradeleri dışında maaşlarından kesinti yapılması ve paralarının uzun süre kullanılamaması. Ayrıca işverenlerin de işçileri kayıt dışı çalıştırmaya yönelmesi söz konusu olacak çünkü yükümlülükler arttıkça işverenler daha kolay yollara başvurabilecek. Bu düzenleme, kıdem tazminatının işlevini de büyük ölçüde zayıflatıyor çünkü mevcut haklar saklı tutulsa da bundan sonrası için yeni bir fon yapısı getiriliyor ve işçinin parasını ancak devletin belirlediği şekilde geri alabilmesi sağlanıyor. Aslında bu, sistematik bir el koyma ve çalışanların cebindeki parayı uzun süre kilitleme anlamına geliyor.