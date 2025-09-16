Türkiye
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek
New York'ta görülen davada Yargıç Gregory Carro, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesiyle ilgili sanık Luigi Mangione'ye yöneltilen iki "terör... 16.09.2025
New York eyaletinde görülen davada Yargıç Gregory Carro, Brian Thompson cinayetinin faili olmakla suçlanan Luigi Mangione hakkında savcıların yönelttiği iki terör suçlamasını düşürdü. Carro, savcıların “terörle bağlantılı cinayet” suçlamalarını kanıtlayacak yeterli delil sunamadığını belirtti.Cinayet suçlaması geçerliYargıç, Mangione hakkında yöneltilen ikinci derece cinayet suçlamasının ise geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Savcılık, Mangione’nin geçtiğimiz Aralık ayında Manhattan’ın işlek bir caddesinde UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı silahla öldürdüğünü iddia ediyor.Federal düzeyde idam cezası ihtimaliEyalet davasının yanı sıra Mangione, aynı suçtan dolayı federal cinayet davasıyla da karşı karşıya. Federal mahkemedeki yargılama sürecinde, sanığın idam cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek

17:30 16.09.2025
Abone ol
New York’ta görülen davada Yargıç Gregory Carro, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili sanık Luigi Mangione’ye yöneltilen iki “terör suçlamasını” düşürdü. Ancak ikinci derece cinayet suçlamaları geçerliliğini koruyor. Sanık ayrıca federal düzeyde idam cezasıyla karşı karşıya.
New York eyaletinde görülen davada Yargıç Gregory Carro, Brian Thompson cinayetinin faili olmakla suçlanan Luigi Mangione hakkında savcıların yönelttiği iki terör suçlamasını düşürdü. Carro, savcıların “terörle bağlantılı cinayet” suçlamalarını kanıtlayacak yeterli delil sunamadığını belirtti.

Cinayet suçlaması geçerli

Yargıç, Mangione hakkında yöneltilen ikinci derece cinayet suçlamasının ise geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Savcılık, Mangione’nin geçtiğimiz Aralık ayında Manhattan’ın işlek bir caddesinde UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı silahla öldürdüğünü iddia ediyor.

Federal düzeyde idam cezası ihtimali

Eyalet davasının yanı sıra Mangione, aynı suçtan dolayı federal cinayet davasıyla da karşı karşıya. Federal mahkemedeki yargılama sürecinde, sanığın idam cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.
