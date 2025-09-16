https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/luigi-mangione-davasinda-teror-suclamalari-dusuruldu-cinayet-davasi-devam-edecek-1099413766.html
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek
Sputnik Türkiye
New York’ta görülen davada Yargıç Gregory Carro, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili sanık Luigi Mangione’ye yöneltilen iki “terör... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T17:30+0300
2025-09-16T17:30+0300
2025-09-16T17:30+0300
dünya
luigi mangione
brian thompson
new york
aralık
manhattan
unitedhealthcare
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091783865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdf00a555cb9c4a35bdae71ef47f021f.jpg
New York eyaletinde görülen davada Yargıç Gregory Carro, Brian Thompson cinayetinin faili olmakla suçlanan Luigi Mangione hakkında savcıların yönelttiği iki terör suçlamasını düşürdü. Carro, savcıların “terörle bağlantılı cinayet” suçlamalarını kanıtlayacak yeterli delil sunamadığını belirtti.Cinayet suçlaması geçerliYargıç, Mangione hakkında yöneltilen ikinci derece cinayet suçlamasının ise geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Savcılık, Mangione’nin geçtiğimiz Aralık ayında Manhattan’ın işlek bir caddesinde UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı silahla öldürdüğünü iddia ediyor.Federal düzeyde idam cezası ihtimaliEyalet davasının yanı sıra Mangione, aynı suçtan dolayı federal cinayet davasıyla da karşı karşıya. Federal mahkemedeki yargılama sürecinde, sanığın idam cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-baskani-bugun-yolcu-trumpin-ingiltere-gundeminde-neler-var-1099412024.html
new york
aralık
manhattan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091783865_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e9f36acee0034ce5282cd243cffabf68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
luigi mangione, brian thompson, new york, aralık, manhattan, unitedhealthcare, abd
luigi mangione, brian thompson, new york, aralık, manhattan, unitedhealthcare, abd
Luigi Mangione davasında terör suçlamaları düşürüldü: Cinayet davası devam edecek
New York’ta görülen davada Yargıç Gregory Carro, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili sanık Luigi Mangione’ye yöneltilen iki “terör suçlamasını” düşürdü. Ancak ikinci derece cinayet suçlamaları geçerliliğini koruyor. Sanık ayrıca federal düzeyde idam cezasıyla karşı karşıya.
New York eyaletinde görülen davada Yargıç Gregory Carro, Brian Thompson cinayetinin faili olmakla suçlanan Luigi Mangione hakkında savcıların yönelttiği iki terör suçlamasını düşürdü. Carro, savcıların “terörle bağlantılı cinayet” suçlamalarını kanıtlayacak yeterli delil sunamadığını belirtti.
Cinayet suçlaması geçerli
Yargıç, Mangione hakkında yöneltilen ikinci derece cinayet suçlamasının
ise geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Savcılık, Mangione’nin geçtiğimiz Aralık
ayında Manhattan’ın
işlek bir caddesinde UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı silahla öldürdüğünü
iddia ediyor.
Federal düzeyde idam cezası ihtimali
Eyalet davasının yanı sıra Mangione, aynı suçtan dolayı federal cinayet davasıyla da karşı karşıya. Federal mahkemedeki yargılama sürecinde, sanığın idam cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.