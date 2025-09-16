Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/lavrov-rusya-hasim-ulkeler-teriminden-uzaklasiyor-1099408565.html
Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor
Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘hasım ülkeler’ teriminden vazgeçmek istediklerini belirtti. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T14:51+0300
2025-09-16T14:50+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya’ya hasım ülkeler
intervision
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lavrov, “Hasım ülkeler teriminden giderek uzaklaşıyoruz, ancak bu terim mevzuatta hâlâ yer alıyor. Ancak, ülke liderimizin geçenlerde yaptığı bir konuşmada vurguladığı gibi, &lt;...&gt; hasım ülkeler yok, hükümetleri Rusya Federasyonu’na yönelik hasım olan ülkeler var” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda, Rusya’nın kendisiyle bağları geliştirmek isteyen ülkelerle işbirliğinden hiçbir zaman kaçmadığını söylemişti. Putin, Rusya’nın her ülkeyle işbirliğine açık, ama önceliğin dost ülkeler olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/varsovada-drone-ucurtan-iki-kisi-gozaltina-alindi-biri-ukrayna-vatandasi-1099405858.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya’ya hasım ülkeler, intervision
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya’ya hasım ülkeler, intervision

Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor

14:51 16.09.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘hasım ülkeler’ teriminden vazgeçmek istediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Lavrov, “Hasım ülkeler teriminden giderek uzaklaşıyoruz, ancak bu terim mevzuatta hâlâ yer alıyor. Ancak, ülke liderimizin geçenlerde yaptığı bir konuşmada vurguladığı gibi, <...> hasım ülkeler yok, hükümetleri Rusya Federasyonu’na yönelik hasım olan ülkeler var” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda, Rusya’nın kendisiyle bağları geliştirmek isteyen ülkelerle işbirliğinden hiçbir zaman kaçmadığını söylemişti. Putin, Rusya’nın her ülkeyle işbirliğine açık, ama önceliğin dost ülkeler olduğunu kaydetmişti.
Polonya polis (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Varşova'da drone uçurtan iki kişi gözaltına alındı: Biri Ukrayna vatandaşı
13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала