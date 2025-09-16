https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/lavrov-rusya-hasim-ulkeler-teriminden-uzaklasiyor-1099408565.html
Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘hasım ülkeler’ teriminden vazgeçmek istediklerini belirtti. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T14:51+0300
2025-09-16T14:51+0300
2025-09-16T14:50+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya’ya hasım ülkeler
intervision
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lavrov, “Hasım ülkeler teriminden giderek uzaklaşıyoruz, ancak bu terim mevzuatta hâlâ yer alıyor. Ancak, ülke liderimizin geçenlerde yaptığı bir konuşmada vurguladığı gibi, <...> hasım ülkeler yok, hükümetleri Rusya Federasyonu’na yönelik hasım olan ülkeler var” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda, Rusya’nın kendisiyle bağları geliştirmek isteyen ülkelerle işbirliğinden hiçbir zaman kaçmadığını söylemişti. Putin, Rusya’nın her ülkeyle işbirliğine açık, ama önceliğin dost ülkeler olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/varsovada-drone-ucurtan-iki-kisi-gozaltina-alindi-biri-ukrayna-vatandasi-1099405858.html
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya’ya hasım ülkeler, intervision
