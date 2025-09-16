https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/lavrov-rusya-hasim-ulkeler-teriminden-uzaklasiyor-1099408565.html

Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor

Lavrov: Rusya, ‘hasım ülkeler’ teriminden uzaklaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'hasım ülkeler' teriminden vazgeçmek istediklerini belirtti. 16.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lavrov, “Hasım ülkeler teriminden giderek uzaklaşıyoruz, ancak bu terim mevzuatta hâlâ yer alıyor. Ancak, ülke liderimizin geçenlerde yaptığı bir konuşmada vurguladığı gibi, <...> hasım ülkeler yok, hükümetleri Rusya Federasyonu’na yönelik hasım olan ülkeler var” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda, Rusya’nın kendisiyle bağları geliştirmek isteyen ülkelerle işbirliğinden hiçbir zaman kaçmadığını söylemişti. Putin, Rusya’nın her ülkeyle işbirliğine açık, ama önceliğin dost ülkeler olduğunu kaydetmişti.

