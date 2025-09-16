Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Merve Göntem neden gözaltına alındı?Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki. Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Merve Göntem neden gözaltına alındı?

Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.
Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki. Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.
