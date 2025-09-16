https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kizilcik-serbeti-senaristi-merve-gontem-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1099410101.html
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T15:33+0300
2025-09-16T15:33+0300
2025-09-16T15:33+0300
türki̇ye
kızılcık şerbeti
merve göntem
adli kontrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099346326_0:44:1406:835_1920x0_80_0_0_0b3d76b436cfaf10fa0199e78c5583c6.jpg
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Merve Göntem neden gözaltına alındı?Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki. Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kizilcik-serbeti-senaristi-merve-gontem-gozaltina-alindi-1099386482.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099346326_118:0:1289:878_1920x0_80_0_0_6b19f08cb74afa850e02707cdf6f7c48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kızılcık şerbeti senaristi merve göntem, merve göntem kim, merve göntem ne demişti
kızılcık şerbeti senaristi merve göntem, merve göntem kim, merve göntem ne demişti
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Merve Göntem neden gözaltına alındı?
Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.
Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki. Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.