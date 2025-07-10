https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/hazir-kahve-icenler-dikkat-doktorlar-acil-uyari-yayinladi-korluk-yapiyor-1097788911.html

Hazır kahve içenler dikkat, doktorlar acil uyarı yayınladı: 'Körlük yapıyor'

Hazır kahve içenler dikkat, doktorlar acil uyarı yayınladı: 'Körlük yapıyor'

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, hazır kahve tüketen genetik risk altındaki bireylerde körlüğe yol açabilen AMD riskinin yüzde 700 arttığını ortaya koydu.

2025-07-10T16:53+0300

2025-07-10T16:53+0300

2025-07-10T16:53+0300

amd

kahve

filtre kahve

sağlik

doktor

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Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük alışkanlıklarının vazgeçilmez bir parçası. Ancak Food Science and Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, özellikle hazır kahve tercih edenleri yakından ilgilendiren çarpıcı bir sonuçla gündemde: Hazır kahve tüketimi, körlükle sonuçlanabilecek bir göz hastalığı olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini 7 kat artırabilir.Hazır kahve ile AMD arasında genetik bir bağlantı var mı?Araştırma, İngiltere Biyobanka’sında kayıtlı 500.000’den fazla bireyin verilerini analiz etti. Elde edilen bulgulara göre, hazır kahve tüketen ve genetik yatkınlığı bulunan kişilerde kuru tip AMD gelişme riski, diğerlerine kıyasla yüzde 700 oranında daha yüksek.Hubei Tıp Üniversitesi Shiyan Taihe Hastanesi’nden Dr. Siwei Liu, "Bu genetik örtüşme, hazır kahve tercihi ile AMD riski arasında metabolik bir bağlantı olabileceğini gösteriyor" diyerek, kahve tüketiminin sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda genetikle etkileşen bir risk faktörü olabileceğini vurguladı.AMD nedir ve neden tehlikelidir?Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD), özellikle 50 yaş üstünde görülen, tedavisi zor ve ilerleyici bir görme kaybı durumudur. Kuru tip AMD yavaş gelişir ve çoğu zaman semptom göstermeden ilerler. Bu nedenle erken teşhis hayati öneme sahiptir.Kahve yine de tamamen zararlı mı?Uzmanlar, kahvenin tüm türlerinin bu etkiye sahip olmadığını ve kahvede bulunan antioksidanlar ile polifenollerin nöroprotektif (sinir hücrelerini koruyucu) etkileri olabileceğini hatırlatıyor. Ancak hazır kahve türlerinin içerik açısından farklılık gösterdiği, bu nedenle tüketim şeklinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Yaşam tarzı faktörleri göz hastalıklarını etkiliyorProf. Dr. Özmen, "AMD, yaşlı bireylerde körlüğün başlıca nedeni. Yaşam tarzı, beslenme, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite bu riski doğrudan etkiliyor. Şimdi bu listeye kahve türü de eklenebilir," diyerek uyarıda bulundu.Bulgular genişletilecekAraştırma ekibi, şimdi farklı popülasyonlar üzerinde çalışarak genetik – kahve – göz sağlığı ilişkisini daha derinlemesine incelemeyi hedefliyor. Ama o zamana kadar, uzmanlar hazır kahve tüketimini azaltmak konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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