Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu
Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu
16.09.2025
Kahvaltının önemi
Yeni araştırmaya göre güne erken kahvaltıyla başlamak sadece sağlıklı değil, aynı zamanda ömrü de uzatabilir. Bilim insanları, kahvaltıyı erken saatte yapanların daha uzun yaşama ihtimalinin yüksek olabileceğini ortaya koydu. Geç kahvaltı edenlerde ise ölüm riskinin arttığı gözlemlendi.
İngiltere’de yaklaşık 3 bin yetişkin üzerinde yapılan uzun süreli araştırma, kahvaltının geciken her saatinin ölüm riskini yüzde 8 ila yüzde 11 artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, özellikle yaşlı bireylerin kahvaltıyı günün ilerleyen saatlerinde yapmaya başlamalarının sağlık sorunlarıyla ilişkilendirdi.
Geç yapmak sağlık sorunları hakkında önemli bilgi veriyor
Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme bilimcisi Hassan Dashti bulgularla ilgili, “Çalışmamız, kahvaltı saatinin yaşlıların genel sağlık durumunu takip etmek için basit ama güçlü bir gösterge olabileceğini gösteriyor” dedi.
Araştırmaya göre yaşlandıkça hem kahvaltı hem de akşam yemekleri daha geç saatlere kayıyor. Bu da fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Geç kahvaltı edenlerde iştahsızlık, yorgunluk ve sağlık problemlerinin artma ihtimali daha yüksek.
Uzmanlar bunun doğrudan sebep sonuç ilişkisi olmadığını vurguluyor. Asıl nedenin yaşlılıkla birlikte gelen sağlık sorunları olabileceğini söylüyorlar. Yine de kahvaltıyı erken yapmak, hem vücudu hem de zihni güne hazırlayan önemli bir adım.