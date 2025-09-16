https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kahvalti-saati-omru-uzatiyor-bilim-insanlari-arastirmayla-ortaya-koydu-1099400815.html

Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu

Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmaya göre güne erken kahvaltıyla başlamak sadece sağlıklı değil, aynı zamanda ömrü de uzatabilir. Bilim insanları, kahvaltıyı erken saatte... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T12:59+0300

2025-09-16T12:59+0300

2025-09-16T12:59+0300

sağlik

kahvaltı

ölüm riski

sağlık sorunu

yorgunluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092304619_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_0b55ef00a6b9836807829c7f90bb8b71.jpg

İngiltere’de yaklaşık 3 bin yetişkin üzerinde yapılan uzun süreli araştırma, kahvaltının geciken her saatinin ölüm riskini yüzde 8 ila yüzde 11 artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, özellikle yaşlı bireylerin kahvaltıyı günün ilerleyen saatlerinde yapmaya başlamalarının sağlık sorunlarıyla ilişkilendirdi.Geç yapmak sağlık sorunları hakkında önemli bilgi veriyorHarvard Tıp Fakültesi’nden beslenme bilimcisi Hassan Dashti bulgularla ilgili, “Çalışmamız, kahvaltı saatinin yaşlıların genel sağlık durumunu takip etmek için basit ama güçlü bir gösterge olabileceğini gösteriyor” dedi.Kahvaltının önemi Araştırmaya göre yaşlandıkça hem kahvaltı hem de akşam yemekleri daha geç saatlere kayıyor. Bu da fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Geç kahvaltı edenlerde iştahsızlık, yorgunluk ve sağlık problemlerinin artma ihtimali daha yüksek.Uzmanlar bunun doğrudan sebep sonuç ilişkisi olmadığını vurguluyor. Asıl nedenin yaşlılıkla birlikte gelen sağlık sorunları olabileceğini söylüyorlar. Yine de kahvaltıyı erken yapmak, hem vücudu hem de zihni güne hazırlayan önemli bir adım.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/serpme-kahvalti-kaldiriliyor-mu-israfin-onune-gecmek-adina-uygulama-degisecek-kisi-dayatmasi-sona-1098556465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahvaltı, ölüm riski, sağlık sorunu, yorgunluk