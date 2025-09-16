Türkiye
Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu
Kahvaltı saati ömrü uzatıyor: Bilim insanları araştırmayla ortaya koydu
16.09.2025
İngiltere’de yaklaşık 3 bin yetişkin üzerinde yapılan uzun süreli araştırma, kahvaltının geciken her saatinin ölüm riskini yüzde 8 ila yüzde 11 artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, özellikle yaşlı bireylerin kahvaltıyı günün ilerleyen saatlerinde yapmaya başlamalarının sağlık sorunlarıyla ilişkilendirdi.Geç yapmak sağlık sorunları hakkında önemli bilgi veriyorHarvard Tıp Fakültesi’nden beslenme bilimcisi Hassan Dashti bulgularla ilgili, “Çalışmamız, kahvaltı saatinin yaşlıların genel sağlık durumunu takip etmek için basit ama güçlü bir gösterge olabileceğini gösteriyor” dedi.Kahvaltının önemi Araştırmaya göre yaşlandıkça hem kahvaltı hem de akşam yemekleri daha geç saatlere kayıyor. Bu da fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Geç kahvaltı edenlerde iştahsızlık, yorgunluk ve sağlık problemlerinin artma ihtimali daha yüksek.Uzmanlar bunun doğrudan sebep sonuç ilişkisi olmadığını vurguluyor. Asıl nedenin yaşlılıkla birlikte gelen sağlık sorunları olabileceğini söylüyorlar. Yine de kahvaltıyı erken yapmak, hem vücudu hem de zihni güne hazırlayan önemli bir adım.
12:59 16.09.2025
Kahvaltı
Kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
