Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü
16.09.2025
İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kısmen hizmet veriyordu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.Metro İstanbul’dan açıklamaKurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."
10:09 16.09.2025 (güncellendi: 10:41 16.09.2025)
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda zorunlu bakım çalışması nedeniyle kısmi olarak durdurulan seferler normale döndü. Metro İstanbul, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür" ifadelerini kullandı.
İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kısmen hizmet veriyordu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Metro İstanbul’dan açıklama
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."