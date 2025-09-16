Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-bakim-seferler-kismen-durdu-1099396108.html
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu bakım çalışması nedeniyle kısmi olarak durdurulan seferler normale döndü. Metro İstanbul, "T1 Kabataş-Bağcılar... 16.09.2025
2025-09-16T10:09+0300
2025-09-16T10:41+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1a/1042530103_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8b7ff74ea93d69560a2c3b60e98fd6e3.jpg
İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kısmen hizmet veriyordu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.Metro İstanbul’dan açıklamaKurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü

10:09 16.09.2025 (güncellendi: 10:41 16.09.2025)
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda zorunlu bakım çalışması nedeniyle kısmi olarak durdurulan seferler normale döndü. Metro İstanbul, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür" ifadelerini kullandı.
İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kısmen hizmet veriyordu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

Metro İstanbul’dan açıklama

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."
