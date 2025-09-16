https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-bakim-seferler-kismen-durdu-1099396108.html

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu bakım çalışması nedeniyle kısmi olarak durdurulan seferler normale döndü.

İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kısmen hizmet veriyordu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.Metro İstanbul’dan açıklamaKurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."

