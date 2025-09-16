https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/irak-basbakani-sudani-moskovaya-gidiyor-putin-ile-kritik-gorusme-gundemde-1099418583.html

Irak Başbakanı Sudani, Moskova’ya gidiyor: Putin ile kritik görüşme gündemde

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak ilk Rusya-Arap Zirvesi’ne katılacak. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 15 Ekim’de Moskova’da yapılacak ilk Rusya-Arap Zirvesine katılmaya hazırlanıyor. Ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Başbakan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, yaptığı açıklamada, “Irak hükümeti, güvenlik alanı da dahil olmak üzere Rusya ile stratejik ilişkileri geliştirmeye ciddi şekilde bağlıdır” dedi.Sergey Şoygu Bağdat’taRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da zirve öncesinde Bağdat’a giderek Iraklı liderlerle görüştü. Görüşmelerde hem ikili iş birliği hem de bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Rusya’dan yapılan açıklamada, “Yaklaşan görüşmelerin, Rusya’nın güvenlik alanında iş birliğini daha da derinleştirme ve genişletme niyetini iletmesi bekleniyor” denildi.Stratejik ortaklık mesajı Irak tarafı, Moskova’daki zirvenin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olabileceğini düşünüyor. El-Araci, Putin’le yapılacak görüşmenin yalnızca diplomatik bir temas olmadığını, aynı zamanda Irak’ın güvenlik ve ekonomik çıkarları açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı.

