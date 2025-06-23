https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kremlinden-putinin-irak-basbakani-ile-yaptigi-gorusmeye-iliskin-aciklama-1097252751.html

Kremlin'den Putin'in Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Kremlin'den Putin'in Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya lideri Putin'in Irak Başbakanı Sudani ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T14:53+0300

2025-06-23T14:53+0300

2025-06-23T14:53+0300

dünya

kremlin

rusya

vladimir putin

irak

muhammed şiya es-sudani

telefon görüşmesi

bilgilendirme

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu, ayrıca ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik füzeli hava saldırısıyla ilgili olarak Ortadoğu'daki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.Her iki taraf ta, BM Sözleşmesi’ni ve uluslararası hukukun diğer normlarını açıkça ihlal eden bu eylemlerin, bölgenin istikrarı ve tüm küresel güvenlik sistemi için son derece tehlikeli ve öngörülemez sonuçları olacağını belirtti. Silahlı çatışmanın mümkün olan en kısa zamanda sona ermesi ve durumun siyasi ve diplomatik bir mecraya geri döndürülmesi yönündeki ilgi teyyit edildi.Vladimir Putin ve Muhammed Sudani ayrıca küresel enerji piyasalarına yönelik ortaya çıkan riskler konusunda endişelerini dile getirerek, OPEC+ çerçevesinde aktif iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.Ticaret ve ekonomi alanı dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Geleneksel olarak dostane Rusya-Irak bağlarını daha da güçlendirme yönünde karşılıklı istek dile getirildi.Rusya Devlet Başkanı, Irak'ın Arap Birliği'nin mevcut başkanlığını göz önünde bulundurarak Muhammed Sudani'ye başarılar diledi. Tarafların, Ekim 2025'te yapılması planlanan ilk Rus-Arap zirvesinin başarılı bir şekilde düzenlenmesini kolaylaştıracakları konusunda mutabakata varıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-lideri-putin-irak-basbakani-ile-telefonda-gorustu-1097247385.html

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kremlin, rusya, vladimir putin, irak, muhammed şiya es-sudani , telefon görüşmesi, bilgilendirme