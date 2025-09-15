https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/gursel-tekin-partimiz-icin-hayirli-ugurlu-olsun-1099383875.html

Gürsel Tekin: Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP’nin kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi. Tekin, kararın parti için hayırlı olmasını... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Gürsel Tekin, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.Mahkemenin erteleme kararını olumlu bulduğunu belirten Tekin, “Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.CHP’deki emeğinin herkes tarafından bilineceğini vurgulayan Tekin, “Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür ciddi şekilde çalışıyoruz ve arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyor. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun İstanbul İl Kongresi'yle ilgili sorusunu yanıtlayan Tekin, “Şu anda bu işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Fiilen merkezimiz burası ve Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir” dedi.

