https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/galibiyette-1-milyon-euro-prim-dagitilacak-1099392667.html
Galibiyette 1 milyon euro prim dağıtılacak
Galibiyette 1 milyon euro prim dağıtılacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde edilecek başarı için kesenin ağzını açtı. Eintracht Frankfurt maçıyla başlayacak grup serüveninde... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T08:55+0300
2025-09-16T08:55+0300
2025-09-16T08:55+0300
spor
frankfurt
eintracht frankfurt
uefa
galatasaray
prim
galibiyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099393440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05fe3b2b4e8e164fb89ea0a57da6b8ff.jpg
Galatasaray’da yönetim kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde özlenen başarıya ulaşmak için yeni bir prim sistemi üzerinde karar kıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon doğrudan katıldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedefi son 24 olarak belirlerken, oyuncuların motivasyonunu artırmak için ciddi bir adım atıldı.Galibiyet ve beraberlikte prim dağıtılacakEdinilen bilgilere göre, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında alınacak sonuçlar için UEFA’dan gelecek performans primlerinin yarısı futbolculara verilecek. Bu kapsamda, kazanılacak her galibiyetin UEFA ödülü olan 2.1 milyon euro’nun yarısı, yani 1 milyon 50 bin euro, oyuncular arasında prim olarak dağıtılacak. Beraberlik halinde gelecek 700 bin euro’nun yarısı da futbolculara ödenecek.Frankfurt maçıyla başlıyorSarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Yönetim, bu zorlu mücadelede alınacak galibiyetle kasaya girecek 2.1 milyon euronun yarısını futbolculara dağıtarak, motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/real-madrid-hakemleri-fifaya-sikayet-etmeye-hazirlaniyor-1099390371.html
frankfurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099393440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_888163cba17a6d274361b60cff6c86fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
frankfurt, eintracht frankfurt, uefa, galatasaray, prim, galibiyet
frankfurt, eintracht frankfurt, uefa, galatasaray, prim, galibiyet
Galibiyette 1 milyon euro prim dağıtılacak
Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde edilecek başarı için kesenin ağzını açtı. Eintracht Frankfurt maçıyla başlayacak grup serüveninde, galibiyette 1 milyon euro prim oyunculara dağıtılacak. Yönetim, tüm maçlarda aynı sistemi uygulayacak.
Galatasaray’da yönetim kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde özlenen başarıya ulaşmak için yeni bir prim sistemi üzerinde karar kıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon doğrudan katıldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedefi son 24 olarak belirlerken, oyuncuların motivasyonunu artırmak için ciddi bir adım atıldı.
Galibiyet ve beraberlikte prim dağıtılacak
Edinilen bilgilere göre, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında alınacak sonuçlar için UEFA’dan gelecek performans primlerinin yarısı futbolculara verilecek. Bu kapsamda, kazanılacak her galibiyetin UEFA ödülü olan 2.1 milyon euro’nun yarısı, yani 1 milyon 50 bin euro, oyuncular arasında prim olarak dağıtılacak.
Beraberlik halinde gelecek 700 bin euro’nun yarısı da futbolculara ödenecek.
Frankfurt maçıyla başlıyor
Sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Yönetim, bu zorlu mücadelede alınacak galibiyetle kasaya girecek 2.1 milyon euronun yarısını futbolculara dağıtarak, motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.