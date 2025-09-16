https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/galibiyette-1-milyon-euro-prim-dagitilacak-1099392667.html

Galibiyette 1 milyon euro prim dağıtılacak

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde edilecek başarı için kesenin ağzını açtı. Eintracht Frankfurt maçıyla başlayacak grup serüveninde... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray’da yönetim kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde özlenen başarıya ulaşmak için yeni bir prim sistemi üzerinde karar kıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon doğrudan katıldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedefi son 24 olarak belirlerken, oyuncuların motivasyonunu artırmak için ciddi bir adım atıldı.Galibiyet ve beraberlikte prim dağıtılacakEdinilen bilgilere göre, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında alınacak sonuçlar için UEFA’dan gelecek performans primlerinin yarısı futbolculara verilecek. Bu kapsamda, kazanılacak her galibiyetin UEFA ödülü olan 2.1 milyon euro’nun yarısı, yani 1 milyon 50 bin euro, oyuncular arasında prim olarak dağıtılacak. Beraberlik halinde gelecek 700 bin euro’nun yarısı da futbolculara ödenecek.Frankfurt maçıyla başlıyorSarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Yönetim, bu zorlu mücadelede alınacak galibiyetle kasaya girecek 2.1 milyon euronun yarısını futbolculara dağıtarak, motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

