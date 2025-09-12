https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahce-baskani-koc-yedigim-linci-kimse-yememistir-1099329387.html
Fenerbahçe Başkanı Koç: Yediğim linci kimse yememiştir
Fenerbahçe Başkanı Koç: Yediğim linci kimse yememiştir
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen AA Spor Masası programına konuk oldu.
Fenerbahçe Başkanı Koç: Yediğim linci kimse yememiştir
18:35 12.09.2025 (güncellendi: 18:44 12.09.2025)
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı’nın İstanbul’daki Uluslararası Haber Merkezi’nde düzenlenen AA Spor Masası programına konuk oldu. Koç, burada gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, AA Spor Masası’nın sorularını yanıtladı.
Seçim hakkında konuşan Başkan Koç, "Seçim çalışmalarına 3-4 gündür önce başladık ama biz seçim için çalışmıyoruz, Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Cebimizde 10 yıllık 160 milyon avroya varan sponsorluk anlaşmaları var. Seçim için çalışsak onları kırdırıp transferler yapar, Bankalar Birliği'nden çıkardık. Fenerbahçe onu bir kere yaptı 90 milyon doları kırdırdı, 72 harcadı. Geç başladık, sonuçta nasıl bitireceğimiz önemli'' dedi.
'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'
Fenerbahçe'nin futbolda şampiyon olmaması hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ali Koç şöyle konuştu:
Yeni birini seçince şampiyonluğun garantisi yok. 'E Tribünü kaldıracağız, şampiyon olacağız' diyorlar, demekle olsa sabah akşam olurduk. Fenerbahçe bize göre dünyanın en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye sormuş, en fazla branşı olan başarılı kulübü kimdir diye, üç sorgulamada da Fenerbahçe çıkmış. Yedi senedir futbol açısından başarısızlık var, diğer tüm yerlerde başarı var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelişimiz en büyük mücadele. Sağlam finansal yapıya ihtiyaç var, daha oraya ulaşmadık. Bankalar Birliği'nden çıkacağız, o da yetmeyecek. Büyük bir kitle Fenerbahçe'nin futbolda istediği başarıyı yakalayamamasının sebebinin sadece yönetim olmadığını biliyor. Fenerbahçe bugün Kamenilerden Ederson'a geliyorsa, devre arasında sol bek alamamaktan bugünlere geliyorsa emek var. Şimdi aday olmak kolay. 2000'lerin başındaki futbol yöneticiliğiyle geldiğimiz nokta arasında dağlar kadar fark var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim yediğim linci kimse yememiştir. Ben, Fenerbahçe camiası için direniyorum.
'Mourinho'yla yollar ayrıldı'
Fenerbahçe'nin eski hocası Mourinho hakkında konuşan Başkan Koç "Niye alışkın değiliz, sürekli hoca değişiyor Türkiye'de. Ben yolları ayırırken çok zorlandım. Finansal yükümlülük ya da diğer sebeplerden dolayı değil. En çok üzüldüğüm, benim ailemin bir parçasıydı. Benfica'ya herkes elenebilir ama elenme şekli beni son derece rahatsız etti. Zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk için fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Mourinho işkolikti, her şeyini verdi, olmadı. Bir kişiyi kırdığını görmedim. Aramız bozuk değildi. Herkesle fotoğraf çektirirdi. Kırgınlık benim tarafımda yoktu. Onun tarafından olduğunu bilmiyorum. Son görüşmeyi yapmakta fayda var. Ayrıldıktan sonra görüşemedik'' dedi.
'Sadettin Bey'le konuştuk'
Teknik direktör seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, şu ifadeleri kullandı:
İsmail hoca üç ayrı döneminde de çok iyi puan topladı. 99 puan, 99 gol muhteşem bir sezondu. Bu dönemde de biraz kırıldığını görüyorum. Türk olursa İsmail hocadan başkası olmayacak dedim. Arkadaşlar kendisiyle görüştüler. Kesinlikle nihai karar verilmemişti. Biz bu sezon şampiyonluk ve Avrupa'da en az yarı final hedefledik. Hocanın 6 lisan bilmesi önemli. Esnek oyun anlayışına ihtiyacımız olduğuna inandık. Hoca kim olursa olsun hep aynı şeyleri yapıyor serzenişi vardı. Taktiksel anlamda deha demeyeyim ama çok alternatifi olan bir hoca. İlk senesinde fark yaratıyor. Sunumlarda bizi etkiledi. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen bu yönde karar verdik. Sadettin Bey'le konuştuk. O da 'Şimdiki hoca en iyi hocadır bize' dedi. Conceiçao demişti, Volkan-Aykut modeli vardı, yakın zamanda Beşiktaş'ta denendi, olmadı dedik. Üçüncü adayla görüşmem olmadı, olmaz da. Başkan adaylarına soruyorum: 'Siz ne zaman Fenerbahçe'nin yanında oldunuz?' Bir tanesi yanına olmayı bırakın, 3 Temmuz'da direkt Fenerbahçe'nin karşısına geçti.
'Nokta atışı transferler yaptık'
Sezon içi transferler hakkında konuşan Başkan Koç, ''Devin Özek, Mario Branco altında çalışmak üzere gelmiş biridir. Kendisini Leverkusen döneminden tanırım. Bana yaptığı analizler neticesinde kadroya almaya karar verdim. Bu sezon farklı bir metodoloji üzerine çalışmalarımızı Devin'le yaptık. Nokta atışı transferler yaptık. Bana göre çok doğru işler yaptık. Artık sahada neticesini almanın zamanı. Bizim ödeyeceğimiz en büyük borç, şampiyonluk borcumuzdur. Şampiyon olamamamızın bedelini bu seçimle ödüyoruz'' açıklamasında bulundu.
'2 senelik süreyle başkanlık yapmalı'
Başkanlık seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç şöyle konuştu:
Fenerbahçe her 10 ayda bir seçime gidemez, zaten sonraki yıl da bir seçim olacak. Kim seçilirse seçilsin, Fenerbahçe menfaatleri açısından kim kazanırsa kazansın, 2 senelik süreyle başkanlık yapmalı.
Kerem Aktürkoğlu ve Ederson transferi
Başkan Koç, ''Kerem Aktürkoğlu'nu Temmuz'un üçüncü haftasından beri takip ediyorduk. Biz gece uçağa bindiğimizde, Benfica'yla anlaşamamıştık ve transfer olumsuz olarak bitmişti. Kerem nasıl bir duruş sergilediyse artık pazarlıklar yeniden başladı. İstanbul'a indiğimizde el sıkışma noktasına gelmiştik. Ederson konusunda Hamdi Akın'la idmana gitmiştik, bir menajerden telefon geldi. Karşı takım kamp kurmuş ama anlaşamamış. İki aydır 'Ederson’u getireceğim' diyen takım. Menajer bize 'Ederson’u ister misiniz?' dedi. 2-3 saat içinde anlaştık" şeklinde konuştu.