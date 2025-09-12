https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahce-baskani-koc-yedigim-linci-kimse-yememistir-1099329387.html

Fenerbahçe Başkanı Koç: Yediğim linci kimse yememiştir

Fenerbahçe Başkanı Koç: Yediğim linci kimse yememiştir

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen AA Spor Masası programına konuk oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, AA Spor Masası’nın sorularını yanıtladı.Seçim hakkında konuşan Başkan Koç, "Seçim çalışmalarına 3-4 gündür önce başladık ama biz seçim için çalışmıyoruz, Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Cebimizde 10 yıllık 160 milyon avroya varan sponsorluk anlaşmaları var. Seçim için çalışsak onları kırdırıp transferler yapar, Bankalar Birliği'nden çıkardık. Fenerbahçe onu bir kere yaptı 90 milyon doları kırdırdı, 72 harcadı. Geç başladık, sonuçta nasıl bitireceğimiz önemli'' dedi.'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'Fenerbahçe'nin futbolda şampiyon olmaması hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ali Koç şöyle konuştu:'Mourinho'yla yollar ayrıldı'Fenerbahçe'nin eski hocası Mourinho hakkında konuşan Başkan Koç "Niye alışkın değiliz, sürekli hoca değişiyor Türkiye'de. Ben yolları ayırırken çok zorlandım. Finansal yükümlülük ya da diğer sebeplerden dolayı değil. En çok üzüldüğüm, benim ailemin bir parçasıydı. Benfica'ya herkes elenebilir ama elenme şekli beni son derece rahatsız etti. Zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk için fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Mourinho işkolikti, her şeyini verdi, olmadı. Bir kişiyi kırdığını görmedim. Aramız bozuk değildi. Herkesle fotoğraf çektirirdi. Kırgınlık benim tarafımda yoktu. Onun tarafından olduğunu bilmiyorum. Son görüşmeyi yapmakta fayda var. Ayrıldıktan sonra görüşemedik'' dedi.'Sadettin Bey'le konuştuk'Teknik direktör seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, şu ifadeleri kullandı:'Nokta atışı transferler yaptık'Sezon içi transferler hakkında konuşan Başkan Koç, ''Devin Özek, Mario Branco altında çalışmak üzere gelmiş biridir. Kendisini Leverkusen döneminden tanırım. Bana yaptığı analizler neticesinde kadroya almaya karar verdim. Bu sezon farklı bir metodoloji üzerine çalışmalarımızı Devin'le yaptık. Nokta atışı transferler yaptık. Bana göre çok doğru işler yaptık. Artık sahada neticesini almanın zamanı. Bizim ödeyeceğimiz en büyük borç, şampiyonluk borcumuzdur. Şampiyon olamamamızın bedelini bu seçimle ödüyoruz'' açıklamasında bulundu.'2 senelik süreyle başkanlık yapmalı'Başkanlık seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç şöyle konuştu:Kerem Aktürkoğlu ve Ederson transferiBaşkan Koç, ''Kerem Aktürkoğlu'nu Temmuz'un üçüncü haftasından beri takip ediyorduk. Biz gece uçağa bindiğimizde, Benfica'yla anlaşamamıştık ve transfer olumsuz olarak bitmişti. Kerem nasıl bir duruş sergilediyse artık pazarlıklar yeniden başladı. İstanbul'a indiğimizde el sıkışma noktasına gelmiştik. Ederson konusunda Hamdi Akın'la idmana gitmiştik, bir menajerden telefon geldi. Karşı takım kamp kurmuş ama anlaşamamış. İki aydır 'Ederson’u getireceğim' diyen takım. Menajer bize 'Ederson’u ister misiniz?' dedi. 2-3 saat içinde anlaştık" şeklinde konuştu.

