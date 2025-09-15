https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-icin-karanlik-bolum-basliyor-charlie-kirkin-olumu-ne-anlama-geliyor-1099375893.html
'ABD için karanlık bölüm başlıyor': Charlie Kirk'in ölümü ne anlama geliyor?
‘ABD için karanlık bölüm başlıyor’: Charlie Kirk’in ölümü ne anlama geliyor?
2025'in ilk altı ayında ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerinde 520'den fazla 'terörizm ve hedefli şiddet planı' olarak geçen saldırı gerçekleşti. Analizler Amerika'daki son tabloyu nasıl yorumluyor?
ABD Başkanı Donald Trump ve onun başlattığı MAGA hareketinin genç Amerikalı seçmenler arasında yayılmasını sağlayan önemli figürlerden görülen siyasi aktivist Charlie Kirk’ün ölümünün yankıları ülkede kritik soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Charlie Kirk’ün öldürülmesi, ABD’de siyasi şiddetin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Geçen yıl seçim kampanyası sırasında Donald Trump’a yönelik iki suikast girişiminden, Nisan’da Pensilvanya Valisi Josh Shapiro’nun evinin kundaklanmasına ve Haziran’da Demokrat Minnesota eyalet milletvekili ile eşinin polis üniforması giymiş bir adam tarafından vurularak öldürülmesine kadar şiddet Amerika gündeminde ilk sırada.
Hedefli şiddet olaylarında büyük artış
Maryland Üniversitesi Terörizm ve Terörizme Tepkiler Araştırmaları Merkezi’nin (START) verilerine göre 2025’in ilk altı ayında ABD’nin neredeyse tüm eyaletlerinde 520’den fazla terörizm ve hedefli şiddet planı ya da saldırısı gerçekleşti.
Bu olaylar sonuçu 96 ölüm ve 329 yaralanma
gerçekleşti.
Rakamlar, 2024’ün ilk yarısına kıyasla yaklaşık yüzde 40’lık bir artış
anlamına geliyor.
2025’in ilk yarısında en az 4 kişinin öldüğü veya yaralandığı kitlesel saldırıların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187.5
arttı.
Vali Cox: ‘Daha karanlık bir dönemin başlangıcı mı?’
Utah’ın Cumhuriyetçi Valisi Spencer Cox, Cuma günü yaptığı basın toplantısında şöyle dedi:
Bu olayın kesinlikle Amerikan tarihinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Ama soru şu: Ne tür bir dönüm noktası? Bu bölüm henüz yazılmadı. Tarihimizdeki karanlık bir dönemin sonu mu olacak, yoksa daha karanlık bir dönemin başlangıcı mı?
Kennedy ve Martin Luther King suikastları
Siyasi şiddeti inceleyen uzmanlar, bugünkü atmosferin 'ABD’nin 1960’larına benzediğini' söylüyor.
O dönemde John F. Kennedy ve Martin Luther King Jr suikastlara kurban gitmişti ve ülke büyük toplumsal değişim ve buna gelen sert tepkiler yaşıyordu.
Ancak, START direktörü Amy Pate’e göre iki önemli fark bu dönemi daha tehlikeli kılıyor: sosyal medya ve ölümcül silahların yaygın erişilebilirliği.
‘Komplo teorileri hızla yayılıyor’
Komplo teorilerinin hızla yayılması ve bu teorilerin geliştiği çevrimiçi ağlar, politika bilimcilere göre radikalleşmeyi ‘hızlandırıyor’. Bu da, birinin şiddet yoluna girdiğini fark edip müdahale etmek için daha az zaman olduğu anlamına geliyor.
George Washington Üniversitesi'nden araştırmacı Luke Baumgartner, bununla birlikte 'insanların hükümetten, iki büyük siyasi partiden ve değişim yaratma becerilerinden memnun olmadığını, ayrıca kurumlara olan güvenin azaldığını' söylüyor.
START verilerine göre 2025’in ilk yarısındaki ‘terör saldırılarının’ yüzde 35’i devlet kurumlarını hedef aldı. Bu oran 2024’ün ilk yarısında yüzde 15’ti.