Faslı uzman: İsrail’e karşı uluslararası küresel seferberlik başlatılmalıdır
Faslı uzman: İsrail'e karşı uluslararası küresel seferberlik başlatılmalıdır
İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varan BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun kararını değerlendiren Faslı uzman Najib... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini soykırım olarak tanıdı. Sputnik, Faslı siyaset bilimci Abdelhak Najib'e Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın söz konusu tanımaya katkısını sordu.Najib, "Güney Afrika'nın eylemlerinin, nihayet adaletsizliğe karşı ayaklanan devletler olması anlamında oldukça sembolik olduğu gerçeği ortada. Apartheid rejimini yaşamış olan Güney Afrika bu konuda bir şeyler biliyor. Ayrıca tüm Afrika, birçok Afrika ülkesi İsrail'in politikalarına, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği vahşete karşı çıkıyor, bu halklar arasında ve bu topraklarda hala kurtarılabilecek olanları kurtarmak için küresel bir adalet koalisyonunun kurulmasını talep ediyor" açıklamasında bulundu.Faslı uzman, "Afrika'da, Arap dünyasında, Asya'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da sesleri duyulacak gerçek bir uluslararası küresel seferberlik başlatılmalıdır, o zaman tüm etkimizi İsrail'e yöneltebiliriz, hatta belki de gerçek bir ekonomik ve siyasi ambargo uygulayabiliriz ve ancak o şekilde bir şeyler yapabilir ve durumu değiştirebiliriz" vurgusunu yaptı.
18:45 16.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaİsrail'den Filistinlilere tahliye emri
İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varan BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun kararını değerlendiren Faslı uzman Najib, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın söz konusu tanımaya katkıda bulunduğuna vurgu yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini soykırım olarak tanıdı. Sputnik, Faslı siyaset bilimci Abdelhak Najib'e Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın söz konusu tanımaya katkısını sordu.
Najib, “Güney Afrika'nın eylemlerinin, nihayet adaletsizliğe karşı ayaklanan devletler olması anlamında oldukça sembolik olduğu gerçeği ortada. Apartheid rejimini yaşamış olan Güney Afrika bu konuda bir şeyler biliyor. Ayrıca tüm Afrika, birçok Afrika ülkesi İsrail'in politikalarına, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği vahşete karşı çıkıyor, bu halklar arasında ve bu topraklarda hala kurtarılabilecek olanları kurtarmak için küresel bir adalet koalisyonunun kurulmasını talep ediyor” açıklamasında bulundu.
Faslı uzman, "Afrika'da, Arap dünyasında, Asya'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da sesleri duyulacak gerçek bir uluslararası küresel seferberlik başlatılmalıdır, o zaman tüm etkimizi İsrail'e yöneltebiliriz, hatta belki de gerçek bir ekonomik ve siyasi ambargo uygulayabiliriz ve ancak o şekilde bir şeyler yapabilir ve durumu değiştirebiliriz" vurgusunu yaptı.
İsrail- Filistin çatışması
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım
10:28
