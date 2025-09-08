https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/gram-altindan-bir-rekor-daha-4-bin-800-liraya-yukseldi-1099199811.html

Gram altından bir rekor daha: 4 bin 800 liraya yükseldi

Gram altından bir rekor daha: 4 bin 800 liraya yükseldi

Gram altın tarihi zirvesini yeniledi. Geçtiğimiz hafta 4 bin 600 ve 4 bin 700 lira seviyelerini gören gram altın yükseliş eğilimini sürdürüyor. Haftanın ilk... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Gram altın haftanın ilk gününe rekorunu tazeleyerek başladı. Gram altın ne kadar?Gram altın 4 bin 800 liranın üzerine çıktı.Gram altında rekorAltın fiyatları geçtiğimiz hafta da tarihi seviyeleri görmüştü. Önce 4 bin 600 lirayı gören gram altın kısa bir süre sonra 4 bin 700 liranın üzerine çıktı ve yükselişini kesmedi.Gram altın nasıl hesaplanıyor?Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.

