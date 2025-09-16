https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/esine-benzettigi-adamin-karisini-otomobil-kapisiyla-darp-etti-mahkeme-kapiyi-silah-saydi-1099414557.html

Eşine benzettiği adamın 'karısını' otomobil kapısıyla darp etti: Mahkeme kapıyı 'silah' saydı

Edirne'de bir kadın, eşine benzettiği adamın karısını 'eşinin sevgilisi' sandı. Kadına arabanın kapısıyla vurarak darp eden kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis... 16.09.2025

Edirne'de yaşanan olayda, eşiyle birlikte otoparkta araçtan inen H.B. isimli kadın, bir anda başka bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, otomobilin kapısını H.B.'nin yüzüne şiddetle çarparken M.B bir anda kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan Y.K. isimli kadın ise 'Kusura bakmayın sizi eşim, yanınızdaki kadını da eşimin beni aldattığı kadın zannettim' diyerek olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı ve saldırgan kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kapıyı 'silah' saydıEdirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise 'araba kapısıyla' ilgili 'silah' değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, 'kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından" ifadesi yer aldı. 1.5 yıla kadar hapsi istendiİddianamede saldırgan kadın hakkında kasten yaralama suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

