https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/esine-benzettigi-adamin-karisini-otomobil-kapisiyla-darp-etti-mahkeme-kapiyi-silah-saydi-1099414557.html
Eşine benzettiği adamın 'karısını' otomobil kapısıyla darp etti: Mahkeme kapıyı 'silah' saydı
Eşine benzettiği adamın 'karısını' otomobil kapısıyla darp etti: Mahkeme kapıyı 'silah' saydı
Sputnik Türkiye
Edirne'de bir kadın, eşine benzettiği adamın karısını 'eşinin sevgilisi' sandı. Kadına arabanın kapısıyla vurarak darp eden kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T17:24+0300
2025-09-16T17:24+0300
2025-09-16T17:24+0300
türki̇ye
edirne
kadına yönelik şiddet
kadına şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099414404_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_652db969649434c46fd2535dad85fcd7.jpg
Edirne'de yaşanan olayda, eşiyle birlikte otoparkta araçtan inen H.B. isimli kadın, bir anda başka bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, otomobilin kapısını H.B.'nin yüzüne şiddetle çarparken M.B bir anda kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan Y.K. isimli kadın ise 'Kusura bakmayın sizi eşim, yanınızdaki kadını da eşimin beni aldattığı kadın zannettim' diyerek olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı ve saldırgan kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kapıyı 'silah' saydıEdirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise 'araba kapısıyla' ilgili 'silah' değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, 'kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından" ifadesi yer aldı. 1.5 yıla kadar hapsi istendiİddianamede saldırgan kadın hakkında kasten yaralama suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/mahkemeden-ilginc-karar-kadina-karsi-siddet--ile-kiskancligi-ayni-saydi-1099250888.html
türki̇ye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099414404_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_20d160a01aefa2ffc5eeda1ecab478af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edirne, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet
edirne, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet
Eşine benzettiği adamın 'karısını' otomobil kapısıyla darp etti: Mahkeme kapıyı 'silah' saydı
Edirne'de bir kadın, eşine benzettiği adamın karısını 'eşinin sevgilisi' sandı. Kadına arabanın kapısıyla vurarak darp eden kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede araba kapısı 'silah' sayıldı.
Edirne'de yaşanan olayda, eşiyle birlikte otoparkta araçtan inen H.B. isimli kadın, bir anda başka bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, otomobilin kapısını H.B.'nin yüzüne şiddetle çarparken M.B bir anda kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan Y.K. isimli kadın ise 'Kusura bakmayın sizi eşim, yanınızdaki kadını da eşimin beni aldattığı kadın zannettim' diyerek olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı ve saldırgan kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise 'araba kapısıyla' ilgili 'silah' değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, 'kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından" ifadesi yer aldı.
1.5 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede saldırgan kadın hakkında kasten yaralama suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi.