Mahkemeden ilginç karar: Kadına karşı şiddet ile kıskançlığı aynı saydı

Konya'da 2021 yılında evlendiği eşinden sürekli şiddet gören kadın boşanma ve tazminat davası açtı. Aile mahkemesi kadının kocasına 'kızlara bakarsan gözlerini oyarım' sözlerini kıskançlık saydı ve tarafların 'eşit kusurlu' olduğuna karar verdi. İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dosyada üst mahkeme 'kararı isabetsiz' saydı, kadına tazminat ödenmesine karar verdi. Eşini dövdü üzerinde sigara söndürdüSabah Gazetesi'nin haberine göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., ailesini de karşısına alarak 2021 yılının Eylül ayında F.A.K. ile evlendi. G.K., henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. Farklı bahanelerle eşini döven, daha da ileri gidip eşinin kaburgasını çatlatan F.A.K. buda yetmezmiş gibi eşinin vücudunda sigara söndürdü. 2 ay boyunca bu kabusu yaşayan genç kadın F.A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. F.A.K. Konya Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Mahkeme 'Basit yaralama' suçundan 9 ay ceza alan F.A.K'nın olayı silah kabul eden sigara ile yapması nedeniyle cezası 13 ay 15 güne çıkartıldı. Bu cezada sanık hakkında basit yargılama usulü uygulanması ve 'iyi hal' hükümleri uygulanarak 8 ay 12 güne düşürüldü.'Kızlara bakmayacaksın yoksa gözlerini oyarım'G.K., evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açtı. G.K. mahkemeye sunduğu dilekçede, kısa süren evliliği boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, kendisine hayat kadını gibi davrandığını, iş yerinden kazandığı paralara el koyduğunu, ailesi, arkadaşları ile görüşmesine engel olduğunu, en son evden kaçarak kurtulabildiğini anlattı. Aile Mahkemesi ise ilginç bir karara imza attı. Mahkeme kararında, "Erkeğin kadına şiddet uyguladığı, kadının ise erkeğin kardeşlerine iğne batırmak suretiyle şiddet uyguladığı ve erkeğe 'kızlara bakmayacaksın yoksa gözlerini oyarım' şeklinde kıskançlıkta bulunduğu dikkate alınarak evlilik birliğinin temelinden çöktüğü, birliğin temelinden çökmesinde tarafların eşit kusurlu olduğu tarafların boşanmalarına karar verilmiştir" denildi. Mahkeme ayrıca eşit kusurlu bulunan davacı kadın ve birleşen davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat istemlerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.İstinaf: Kusur dağılımı eşitsizG.K. kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, "Mevcut kusur durumuna göre erkeğin ağır kusurlu olduğu anlaşılmakla; kusura yönelik kadının istinafının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir. Gerçeklesen kusur durumuna göre, mahkemenin kusur dağılımı isabetsiz bulunarak erkeğin ağır kadının hafif kusurlu olduğunun tespiti ile kadının birlesen davanın kabulüne" denildi.Tazminat kararı verdiHukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin maddi ve manevi tazminatla ilgili kararını da isabetsiz buldu. Daire, "Davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmemesi isabetsiz bulunarak, dosya kapsamına tarafların gerçeklesen ekonomik ve sosyal durumlarına ve tarafların tespit edilen kusurlarının ağırlık ve mahiyetine göre kadın lehine 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilerek davacı kadının istinaf talebinin kısmen kabulüne kararı verilmiştir."

