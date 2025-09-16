https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/elazigda-gokyuzunde-patlama-sesi-duyuldu-valilikten-ilk-aciklama-1099388239.html

Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama

Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Elazığ'da gökyüzünden gelen ses nedeniyle Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 sıralarında gelen ihbarların ardından bölgede inceleme yapıldığı, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.Açıklamada, “Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi’nde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

