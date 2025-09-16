Türkiye
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama
Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T00:24+0300
2025-09-16T00:24+0300
Elazığ'da gökyüzünden gelen ses nedeniyle Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 sıralarında gelen ihbarların ardından bölgede inceleme yapıldığı, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.Açıklamada, "Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama

00:24 16.09.2025
© AAElazığ mercek bulutu
Elazığ mercek bulutu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA
Abone ol
Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.
Elazığ'da gökyüzünden gelen ses nedeniyle Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 sıralarında gelen ihbarların ardından bölgede inceleme yapıldığı, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Açıklamada, “Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi’nde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
