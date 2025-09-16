https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/elazigda-gokyuzunde-patlama-sesi-duyuldu-valilikten-ilk-aciklama-1099388239.html
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T00:24+0300
2025-09-16T00:24+0300
2025-09-16T00:24+0300
türki̇ye
elazığ
elazığ cumhuriyet başsavcılığı
elazığ belediye başkanlığı
elazığ emniyet müdürlüğü
elazığ valiliği
patlama
büyük patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053532120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a58a904f2772986bf72ee754cd25729.jpg
Elazığ'da gökyüzünden gelen ses nedeniyle Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 sıralarında gelen ihbarların ardından bölgede inceleme yapıldığı, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.Açıklamada, “Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi’nde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/izmir-torbalida-patlama-bir-kisi-yaralandi-cok-sayida-aracta-hasar-var-1098350620.html
türki̇ye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053532120_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_0be7f8e39e9fd56fd2046426b45e047a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elazığ, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ belediye başkanlığı, elazığ emniyet müdürlüğü, elazığ valiliği, patlama, büyük patlama
elazığ, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ belediye başkanlığı, elazığ emniyet müdürlüğü, elazığ valiliği, patlama, büyük patlama
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi duyuldu: Valilikten ilk açıklama
Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Bölgede güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.
Elazığ'da gökyüzünden gelen ses nedeniyle Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 sıralarında gelen ihbarların ardından bölgede inceleme yapıldığı, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Açıklamada, “Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi’nde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.