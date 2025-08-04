https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/izmir-torbalida-patlama-bir-kisi-yaralandi-cok-sayida-aracta-hasar-var-1098350620.html

İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var

İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var

Sputnik Türkiye

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T15:50+0300

2025-08-04T15:50+0300

2025-08-04T15:50+0300

türki̇ye

i̇zmir

patlama

akaryakıt

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İzmir'de kaçak akaryakıtların toplandığı alandaki patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucu 16 araç zarar gördü.Asit tankı patladıOrtaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.İzmir'de patlama: 1 kişi yaralandıOlayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu.Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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i̇zmir torbalı'da patlama, izmir patlama, torbalı patlama