https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/izmir-torbalida-patlama-bir-kisi-yaralandi-cok-sayida-aracta-hasar-var-1098350620.html
İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var
İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var
Sputnik Türkiye
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T15:50+0300
2025-08-04T15:50+0300
2025-08-04T15:50+0300
türki̇ye
i̇zmir
patlama
akaryakıt
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İzmir'de kaçak akaryakıtların toplandığı alandaki patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucu 16 araç zarar gördü.Asit tankı patladıOrtaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.İzmir'de patlama: 1 kişi yaralandıOlayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu.Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html
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i̇zmir torbalı'da patlama, izmir patlama, torbalı patlama
i̇zmir torbalı'da patlama, izmir patlama, torbalı patlama
İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var
Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu.
İzmir'de kaçak akaryakıtların toplandığı alandaki patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucu 16 araç zarar gördü.
Ortaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.
İzmir'de patlama: 1 kişi yaralandı
Olayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.