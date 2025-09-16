https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/erdogandan-chpnin-kurultay-davasi-degerlendirmesi-davanin-hicbir-yerinde-ak-parti-olarak-yokuz-1099404590.html

Erdoğan'dan CHP'nin kurultay davası değerlendirmesi: 'Davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz'

Erdoğan'dan CHP'nin kurultay davası değerlendirmesi: 'Davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kurultay davası sürecini değerlendirdi ve "Şu anda yargı burada tek amir" dedi. Erdoğan "Davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz" dedi. ve yargıyı işaret etti. Erdoğan "Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi" ifadelerini kullandı.CHP'den AK Parti'ye katılımlar: 'Niye geliyorsunuz' mu diyeceğiz?'Hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar'AK Parti'ye katılımların devam edeceğine inandığını söyleyen Erdoğan, "CHP’ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca, “biz yanlış adrese gelmişiz” dediler ve kopma kararı aldılar. AK Parti'nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için “baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar” gibi iftiralarda bulunmaya başladılar. Değerli arkadaşlar, 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu. Şu anda tablo budur. Belediye başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım. CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor. 24 yıllık tarihinde hem halkın teveccühünü kazanmış, hem de devlet yönetimindeki tecrübesini ortaya koymuş bir partiyiz. Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlarla, halkımızın muhabbetini kazanarak inşallah yola devam edeceğiz. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler için AK Parti’ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyaset ile, kendini millete hizmet adamış kadrolarla buluşmak demek. Bu katılımlar bir kez daha göstermiştir ki; AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir" dedi.'Kimse Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz'Erdoğan'a gazeteciler "Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye de soruldu. Erdoğan şu noktalara dikkat çekti:Terörsüz Türkiye: 'Biz, ne yaptığımızı çok ama çok iyi biliyoruz''FETÖ artıkları muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar'Sosyal konut projesi

