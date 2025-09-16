https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bakanliktan-yeni-sosyal-konut-projesi-deprem-bolgesine-ekstra-bir-kontenjan-ayiracagiz-1099412994.html
Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız
Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , deprem bölgesine yeni sosyal konut müjdesi verdi. Bakan Kurum, "Deprem bölgesine ekstra bir... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T17:05+0300
2025-09-16T17:05+0300
2025-09-16T17:05+0300
türki̇ye
konut
kahramanmaraş
murat kurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092701765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aacb0e95e188c39be2220c63119f1e3c.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." dedi.Yeni sosyal konut projesiBakan Kurum, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/300-bininci-afet-konutu-kura-cekimine-katilan-erdogan-her-3-vatandasimizdan-2sini-evine-kavusturmus-1099164716.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092701765_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8a560967625eedcc939ed43ae2044b01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konut, kahramanmaraş, murat kurum
konut, kahramanmaraş, murat kurum
Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , deprem bölgesine yeni sosyal konut müjdesi verdi. Bakan Kurum, "Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız.” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." dedi.
Yeni sosyal konut projesi
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."