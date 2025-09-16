Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız

"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."