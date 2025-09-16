Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bakanliktan-yeni-sosyal-konut-projesi-deprem-bolgesine-ekstra-bir-kontenjan-ayiracagiz-1099412994.html
Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız
Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yeni sosyal konut müjdesi verdi.
türki̇ye
konut
kahramanmaraş
murat kurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092701765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aacb0e95e188c39be2220c63119f1e3c.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." dedi.
türki̇ye
kahramanmaraş
SON HABERLER
konut, kahramanmaraş, murat kurum
konut, kahramanmaraş, murat kurum

Bakanlıktan yeni sosyal konut projesi: Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız

17:05 16.09.2025
© AASosyal konut
Sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , deprem bölgesine yeni sosyal konut müjdesi verdi. Bakan Kurum, "Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız.” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." dedi.

Yeni sosyal konut projesi

Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."
