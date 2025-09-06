https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/300-bininci-afet-konutu-kura-cekimine-katilan-erdogan-her-3-vatandasimizdan-2sini-evine-kavusturmus-1099164716.html

300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi'ne katılan Erdoğan: 'Savaş ve terör baronları hedeflerine ulaşamayacak'

Malatya'da 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilde inşası tamamlanan 300 bininci konutun dağıtımını yaptıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında, "Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerimizden biri de malum Malatya'ydı. O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik.6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz.Sigortası olmayan üreticiye destek ödemesi yapılacakNisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artıyorYeniden inşa ve ihya sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim gündemimizde sadece ülkeye ve millete hizmet var. Bizim gündemimizde sizleri yeni ve güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Bizim gündemimizde Malatya'yla birlikte diğer vilayetlerimizin huzuru, refahı, kalkınması, hak ettiği hizmetlerle buluşması var. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından ebediyyen kurtarmak var. Ocakları ateşlerin düşmediği, anaların yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye. Bunun için de sabır, samimiyet, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kan, çatışma, istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına hız verdi.Kurulmaya çalışan tuzağa düşmeyeceğizBir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı, gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Muhtarların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak arzı mevut peşindeki siyonistlerin bölgemizdeki emellerine destek veriyorlar. Bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Hedefleri belli; o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Kurulmaya çalışan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara, emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz.Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadıkYetti, savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, dayanışmamız perçinlenecek. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık bundan sonra da olmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor.Ülkemizin başını yere eğdiren utanç kaynağı oldular.Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp, yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı. Neticede ülkemizin başını yere eğdiren utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de siyasetin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumanda ile idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı kulağı durmuyor. Seviye yoksunu üslupla önüne gelene hakaret ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu.İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı. Bunların derdi balık ve turistler değil. Bunların sorunu Türkiye'nin atılımları, başarılarıyla genel başkan değişse dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerine karşı düşmanca tavırlarında hiçbir değişme olmuyor. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. Yalan ve iftiralarla tank palet fabrikamızı hedef aldı sonra bize yüklüce tazminat ödemek zorunda kaldı. Milletten sandıkta öyle şamar yedi ki, 2,5 yıldır halen kendine gelemedi. En büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor. CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini başbaşa bırakıyoruz.

