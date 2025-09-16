https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/aydinda-310-kilo-agirligindaki-kisinin-cenazesi-asansorle-evinden-cikarildi-1099413633.html

Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi asansörle evinden çıkarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, 310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi evden indirilemeyince eşya taşıma asansörüyle...

Denizli’de temmuz ayında tüp mide ameliyatı geçiren 49 yaşındaki Barış Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki evinde yaşayan Yıldırım, burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.Cenaze asansörle çıkarıldıYaklaşık 310 kilogram ağırlığında olan Yıldırım’ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemedi. Bunun üzerine cenaze, evinin penceresinden eşya taşıma asansörü yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı.Nazilli’de toprağa verilecekNazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, bugün Eğriboyun Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

