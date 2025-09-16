Türkiye
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi asansörle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi asansörle evinden çıkarıldı
Denizli’de temmuz ayında tüp mide ameliyatı geçiren 49 yaşındaki Barış Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki evinde yaşayan Yıldırım, burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.Cenaze asansörle çıkarıldıYaklaşık 310 kilogram ağırlığında olan Yıldırım’ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemedi. Bunun üzerine cenaze, evinin penceresinden eşya taşıma asansörü yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı.Nazilli’de toprağa verilecekNazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, bugün Eğriboyun Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
17:27 16.09.2025
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, 310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım’ın cenazesi evden indirilemeyince eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı. 49 yaşındaki Yıldırım’ın tüp mide ameliyatı sonrası taburcu edildiği belirtildi.
Denizli’de temmuz ayında tüp mide ameliyatı geçiren 49 yaşındaki Barış Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki evinde yaşayan Yıldırım, burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.

Cenaze asansörle çıkarıldı

Yaklaşık 310 kilogram ağırlığında olan Yıldırım’ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemedi. Bunun üzerine cenaze, evinin penceresinden eşya taşıma asansörü yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı.

Nazilli’de toprağa verilecek

Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, bugün Eğriboyun Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
SAĞLIK
Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildiği iddiası: 23 yaşındaki kreş öğretmeni hayatını kaybetti
16:07
