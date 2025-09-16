https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/aydinda-310-kilo-agirligindaki-kisinin-cenazesi-asansorle-evinden-cikarildi-1099413633.html
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi asansörle evinden çıkarıldı
Denizli’de temmuz ayında tüp mide ameliyatı geçiren 49 yaşındaki Barış Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki evinde yaşayan Yıldırım, burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.Cenaze asansörle çıkarıldıYaklaşık 310 kilogram ağırlığında olan Yıldırım’ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemedi. Bunun üzerine cenaze, evinin penceresinden eşya taşıma asansörü yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı.Nazilli’de toprağa verilecekNazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, bugün Eğriboyun Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
