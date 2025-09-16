https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/antalyada-vinc-yan-yatti-bahcivan-palmiye-tepesinde-mahsur-kaldi-1099414220.html

Antalya’da vinç yan yattı: Bahçıvan palmiye tepesinde mahsur kaldı

Antalya’da vinç yan yattı: Bahçıvan palmiye tepesinde mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde palmiye ağacını budarken vincin ayaklarının kayması sonucu sepette mahsur kalan bahçıvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T17:19+0300

2025-09-16T17:19+0300

2025-09-16T17:21+0300

türki̇ye

antalya

vinç

vinç kazası

palmiye

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099413744_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_971697bf789122a311a3301f3da79174.jpg

Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan olayda vinç yan yatarken, bahçıvan palmiye ağacında takılı kaldı.Olay, 2000 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bahçıvan olarak çalışan Ali A, sitenin palmiye ağaçlarını budamak için kiralanan vincin sepetiyle ağacın tepesine çıktı. Ancak bu sırada vincin ayaklarından birinin hidrolik sistemi boşaldı ve vinç yan yattı. Devrilmesi site duvarıyla engellenen vincin sepeti, palmiye ağacına sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepette mahsur kalan Ali A’yı kısa sürede kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen bahçıvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/3-arac-ve-5-kisinin-uzerinden-ucarak-gecti-ankarada-buyuk-bir-kaza-sans-eseri-can-kaybi-olmadan-1099266270.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, vinç, vinç kazası, palmiye, kaza, kaza sebebi, trafik kazası