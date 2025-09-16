Türkiye
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/antalyada-vinc-yan-yatti-bahcivan-palmiye-tepesinde-mahsur-kaldi-1099414220.html
Antalya'da vinç yan yattı: Bahçıvan palmiye tepesinde mahsur kaldı
Antalya’da vinç yan yattı: Bahçıvan palmiye tepesinde mahsur kaldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde palmiye ağacını budarken vincin ayaklarının kayması sonucu sepette mahsur kalan bahçıvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan olayda vinç yan yatarken, bahçıvan palmiye ağacında takılı kaldı.Olay, 2000 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bahçıvan olarak çalışan Ali A, sitenin palmiye ağaçlarını budamak için kiralanan vincin sepetiyle ağacın tepesine çıktı. Ancak bu sırada vincin ayaklarından birinin hidrolik sistemi boşaldı ve vinç yan yattı. Devrilmesi site duvarıyla engellenen vincin sepeti, palmiye ağacına sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepette mahsur kalan Ali A’yı kısa sürede kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen bahçıvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde palmiye ağacını budarken vincin ayaklarının kayması sonucu sepette mahsur kalan bahçıvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan olayda vinç yan yatarken, bahçıvan palmiye ağacında takılı kaldı.
Olay, 2000 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bahçıvan olarak çalışan Ali A, sitenin palmiye ağaçlarını budamak için kiralanan vincin sepetiyle ağacın tepesine çıktı. Ancak bu sırada vincin ayaklarından birinin hidrolik sistemi boşaldı ve vinç yan yattı. Devrilmesi site duvarıyla engellenen vincin sepeti, palmiye ağacına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepette mahsur kalan Ali A’yı kısa sürede kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen bahçıvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
