AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sosyal medya üzerinden sert... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.Çelik paylaşımında, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor” ifadelerini kullandı.Çelik ayrıca, bu sözlerin insanlık düşmanı fanatizmin yeni bir suçunu oluşturduğunu belirterek, “İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.

2025

