POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sosyal medya üzerinden sert... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
ak parti
ak parti genel merkezi
ömer çelik
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benjamin netanyahu
yahudi
recep tayyip erdoğan
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.Çelik paylaşımında, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor” ifadelerini kullandı.Çelik ayrıca, bu sözlerin insanlık düşmanı fanatizmin yeni bir suçunu oluşturduğunu belirterek, “İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir

21:49 16.09.2025
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
Çelik paylaşımında, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor” ifadelerini kullandı.
Çelik ayrıca, bu sözlerin insanlık düşmanı fanatizmin yeni bir suçunu oluşturduğunu belirterek, “İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: 'Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'
19:15
