Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-nato-tarafindan-finanse-edilen-kieve-ilk-yardim-paketini-onayladi-1099420132.html
‘ABD, NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk yardım paketini onayladı’
‘ABD, NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk yardım paketini onayladı’
Sputnik Türkiye
ABD’nin NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladığı bildirildi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T22:43+0300
2025-09-16T22:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
elbridge colby
denis şmıgal
kiev
ukrayna
rusya
nato
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085671026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d11e5741e9bd609865967df2b87074a.jpg
Reuters’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Donald Trump yönetimi ve Pentagon, ABD'nin NATO müttefikleri tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladı.Haberde, “Pentagon Başkan Yardımcısı Elbridge Colby, ‘Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ adlı yeni mekanizma kapsamında iki parti 500 milyon dolarlık yardımı onayladı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, ABD ve NATO'nun PURL girişimi aracılığıyla Kiev'e yeni bir destek mekanizması başlattığını ve bu mekanizmanın ittifak ülkelerinin gönüllü katkılarıyla hızlı silah tedariki öngördüğünü açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ab-avrupa-sinirinda-drone-duvarini-mumkun-olan-en-kisa-surede-olusturmak-istiyor-1099414680.html
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085671026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d1f5050ded04934540a4187822a5e62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, elbridge colby, denis şmıgal, kiev, ukrayna, rusya, nato, pentagon
abd, donald trump, elbridge colby, denis şmıgal, kiev, ukrayna, rusya, nato, pentagon

‘ABD, NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk yardım paketini onayladı’

22:43 16.09.2025
© AA / Celal GüneşABD NATO Zirvesi
ABD NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD’nin NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladığı bildirildi.
Reuters’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Donald Trump yönetimi ve Pentagon, ABD'nin NATO müttefikleri tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladı.
Haberde, “Pentagon Başkan Yardımcısı Elbridge Colby, ‘Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ adlı yeni mekanizma kapsamında iki parti 500 milyon dolarlık yardımı onayladı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, ABD ve NATO'nun PURL girişimi aracılığıyla Kiev'e yeni bir destek mekanizması başlattığını ve bu mekanizmanın ittifak ülkelerinin gönüllü katkılarıyla hızlı silah tedariki öngördüğünü açıklamıştı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.
Polonya medyasının yayınladığı İHA görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
AB, Avrupa sınırında ‘drone duvarını’ mümkün olan en kısa sürede oluşturmak istiyor
17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала