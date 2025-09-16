https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-nato-tarafindan-finanse-edilen-kieve-ilk-yardim-paketini-onayladi-1099420132.html

‘ABD, NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk yardım paketini onayladı’

ABD'nin NATO tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladığı bildirildi. 16.09.2025

Reuters’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Donald Trump yönetimi ve Pentagon, ABD'nin NATO müttefikleri tarafından finanse edilen Kiev'e ilk askeri yardım paketini onayladı.Haberde, “Pentagon Başkan Yardımcısı Elbridge Colby, ‘Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ adlı yeni mekanizma kapsamında iki parti 500 milyon dolarlık yardımı onayladı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, ABD ve NATO'nun PURL girişimi aracılığıyla Kiev'e yeni bir destek mekanizması başlattığını ve bu mekanizmanın ittifak ülkelerinin gönüllü katkılarıyla hızlı silah tedariki öngördüğünü açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.

