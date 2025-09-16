5. Global GastroEkonomi Zirvesi, 8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/5-global-gastroekonomi-zirvesi-8-ekimde-istanbulda-duzenlenecek-1099407093.html

Global GastroEkonomi Zirvesi, "Kesişme Noktası" temasıyla bu yıl 5'inci kez kapılarını açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın desteğiyle, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ev sahipliğinde düzenlenen ve gastronomi dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan 5. Global GastroEkonomi Zirvesi, 8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Keşişme Noktası ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, gastronominin geleceği konusunda sektör paydaşları bilgi ve deneyimleri paylaşılacak.Dünya genelinde gastronomi turizmi 1.1 trilyon dolara ulaştıGastronominin sadece bir keyif alanı değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi yöneten stratejik bir sektör olduğunu belirten TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, dünyada ve Türkiye'deki gastronomi turizmiyle ilgili bilgileri paylaştı: Türk gastronomisinin potansiyelini daha ileriye taşımak için yapısal adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Demirer, “İyi tarım olmadan iyi gastronomi olmaz; üreticiye destek verilmeden mutfağımız gelişemez. Yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin menülerde daha fazla yer bulması, hem ülkemizin gastronomi markasını hem de ihracat potansiyelini büyütecek. Bizim hedefimiz de gastronomiyi yalnızca mutfaklarda değil, üretimden istihdama, diplomasiden ihracata uzanan bir kalkınma modeli olarak ele almak" ifadelerini kullandı.

