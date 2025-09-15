https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1099373973.html
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
15.09.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Olgovskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 435 asker, 3 tank ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, uzun menzilli İHA imalat depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 149 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 82 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Olgovskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 435 asker, 3 tank ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, uzun menzilli İHA imalat depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 149 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 82 uçak tipi İHA’sını imha etti.