Çin’den ABD’ye uyarı: Enerji güvenliğimize yönelik tehditlere karşılık vereceğiz

15.09.2025

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, ABD'nin G7 ve NATO üyesi ülkelere, Rusya’dan petrol ithalatını yapan Çin’e gümrük vergisi uygulama çağrısını değerlendirdi.Lin, “Çin'in meşru hak ve çıkarlarına zarar gelmesi durumunda, Çin mutlaka kararlı bir şekilde karşı önlemler alacak ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacak” şeklinde konuştu.‘Rusya ile enerji işbirliği meşru’Çinli diplomat, “Çin'in, Rusya dâhil tüm ülkelerle sıradan ticari, ekonomi ve enerji işbirliği meşru olup eleştiriyi hak etmiyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD, G7 ve NATO üyesi ülkelere, Ukrayna krizinin sonlanabilmesi için, Rus petrolünü ithal eden Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulamaları çağrısında bulundu.

