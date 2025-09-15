https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/yesilcamin-unlu-oyuncusu-mahmut-cevherden-kotu-haber-hastaneye-kaldirildi-1099370530.html

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının tavuktan zehirlendiği belirtildi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan ve son olarak Uzak Şehir dizisinde yer alan oyuncu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin tavuktan zehirlendiği belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çorum'da hastanelik olduBirsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan Cevher'in yediği tavuktan zehirlendiği belirlendi. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevher de bir açıklama yaparak sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

