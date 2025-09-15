Türkiye
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
Türk sinemasının usta isimlerinden Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının tavuktan zehirlendiği belirtildi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan ve son olarak Uzak Şehir dizisinde yer alan oyuncu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin tavuktan zehirlendiği belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çorum'da hastanelik oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan Cevher'in yediği tavuktan zehirlendiği belirlendi. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevher de bir açıklama yaparak sağlığının iyi olduğunu duyurdu.
Türk sinemasının usta isimlerinden Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının tavuktan zehirlendiği belirtildi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan ve son olarak Uzak Şehir dizisinde yer alan oyuncu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin tavuktan zehirlendiği belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çorum'da hastanelik oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan Cevher'in yediği tavuktan zehirlendiği belirlendi. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevher de bir açıklama yaparak sağlığının iyi olduğunu duyurdu.
