Washington krizi devam ediyor: 'Ulusal acil durum ilan edeceğim'
Washington krizi devam ediyor: 'Ulusal acil durum ilan edeceğim'
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington D.C.'de 'ulusal acil durum' ilan edeceğini, gerekirse şehri federalleştireceğini söyledi. 15.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın polis teşkilatının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile işbirliği yapmayacağını söylemesinin ardından ulusal acil durum ilan edeceğini ve Washington DC'yi federal hale getireceğini söyledi.Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ve Bowser'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:Şehirde 2 binden fazla asker devriye geziyor.
21:18 15.09.2025
Trump, Beyaz Saray'da "ABD olmadan, bütün dünya ölür" dedi
Trump, Beyaz Saray'da ABD olmadan, bütün dünya ölür dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington D.C.'de 'ulusal acil durum' ilan edeceğini, gerekirse şehri federalleştireceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın polis teşkilatının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile işbirliği yapmayacağını söylemesinin ardından ulusal acil durum ilan edeceğini ve Washington DC'yi federal hale getireceğini söyledi.
Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ve Bowser'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:

ABD Başkanı olarak himayem altındaki Federal Hükümet, ülkemizin başkenti Washington DC tam bir suç karmaşasına adım attı. Bu nedenle DC, ABD'nin ve hatta dünyanın en tehlikeli ve cinayet dolu şehirlerinden birinden, sadece birkaç hafta içinde en güvenlilerinden birine dönüştü.

"Mekan" tam anlamıyla canlanıyor; restoranlar, mağazalar ve işyerleri tıklım tıklım dolu ve onlarca yıldır ilk kez neredeyse hiç suç yok. Bunu izlemek güzeldi, ancak şimdi, Radikal Sol Demokratların baskısı altında, yıllardır başkentimizin bu vahşi suç işgaline başkanlık eden Belediye Başkanı Muriel Bowser, Federal Hükümete, Metropolitan Polis Departmanı'nın tehlikeli kaçak göçmenleri uzaklaştırma ve başka yerlere yerleştirme konusunda artık ICE ile işbirliği yapmayacağını bildirdi.

Bunun olmasına izin verseydim, suç geri dönerdi. Washington DC halkına ve iş dünyasına, ENDİŞELENMEYİN, YANINIZDAYIM VE BUNUN OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM. Ulusal Acil Durum ilan edeceğim ve gerekirse federalleştireceğim!!! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. AMERİKA'YI TEKRAR MÜKEMMEL YAPIN!!!

Şehirde 2 binden fazla asker devriye geziyor.
